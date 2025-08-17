Un futbolista del Mallorca, sin tapujos por el polémico gol del Barcelona: "No es un error de arbitraje"

El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, también habló de la jugada polémica del Mallorca - Barcelona y confesó que la semana pasada los árbitros les dijeron que "si hay un golpe en la cabeza hay que parar" al referirse al gol de Ferran en la derrota ante el Barça (0-3).

"Esa acción la hemos visto todos y la semana pasada nos la explican en la charla, si hay un golpe en la cabeza se detiene el juego, todos habíamos pensado que pitó y da gol; no lo acabo de entender. Ha venido, lo agradezco, dice que Raíllo no se ha mareado cuando tú no lo sabes", indicó.

"Sobre todo nos quejamos del criterio, habéis visto el partido, no ha sido el mismo y te cabrea, te chirría. Quiero ver si en las siguientes jornadas van a dejar, cuando te sientes así es complicado callarte, son cosas que tenemos que aprender para el futuro", añadió sobre el tema.

"Es ir un poco más allá, pensar que te está engañando, dudo muchísimo que hagan lo mismo en los siguientes partidos", afirmó mientras que dijo que él "nunca expulsaría a un jugador" por la acción de Raphinha, "pero si revisas la de Muriqi tienes que sacarla en ésta", seguía, muy enfadado, como todo el Mallorca.

Respecto a las dos expulsiones, destacó que "Muriqi tiene que estirar el pie y tiene mala suerte, Morlanes es un zigzag que tiene que cortar y ya tenía amarilla", dos situaciones que son fruto "de la intensidad del Mallorca, algo que a veces nos pasa malas facturas".

No era el único. Sergi Darder fue muy claro: "El árbitro no ha visto peligro en la salud de Raíllo, se ve que es médico también, a un tío que a 40 grados le dan un pelotazo en la cabeza, y ha tenido 7 u 8 segundos para parar, lo de hoy no es un error de arbitraje. Es un error...ostras, que te complicas solo. No hay necesidad de ese error".

Raíllo, el protagonista de la jugada, era el más enfadado de todos: "La explicación de Ferran es clara, se piensa que ha pitado y por eso ha chutado. Nuestra sensación es que es un bochorno de partido porque con dos jugadores menos se pierde el espectáculo", explicaba indignado al acabar el choque.

"El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo. Que nos explique porque otras jugadas las para al segundo y esta tarda diez", añadió sobre la acción.

Sobre la expulsión del kosovar Vedat Muriqi, el central consideró que "la pierna va arriba pero es sin más gravedad", mientras que "a Mateu le pillan apoyado y podrían haberle hecho mucho daño".

Respecto a la segunda mitad con dos jugadores menos, el defensa aseguró que solo les quedaba "tirar de orgullo y retarse a sí mismos para dejar la portería a cero" en ese tramo de partido.

Flick, entrenador del Barcelona, omprendía el enfado del rival. "En el otro lado es normal que estén descontentos. Al final, como equipo, el árbitro no paró el juego, y tenemos que seguir si no lo para, siempre. El Barça, antes de llegar yo, era eso, ahora les digo que estén centrados y continúen jugando. Si el árbitro no para, hay que seguir", aseguró.