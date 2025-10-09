Gabriel Rufián se queda a gusto tras las polémicas de Marcos Llorente y Borja Iglesias: "Realmente jodido..."

Los futbolistas de la Selección Española Marcos Llorente y Borja Iglesias se han convertido en protagonistas absolutos en redes por sus polémicas afirmaciones.

El centrocampista rojiblanco ha desatado el debate tras insistir en su apoyo a la tesis conspirativas de los Cheamtrails. Esta teoría defiende que los aviones están rociando químicos nocivos para la salud sobre la población y, según el rojiblanco, una prueba de ello son las estelas que dejan los aviones en el cielo.

La denuncia de Llorente

El internacional ha llegado a denunciar que las estelas de condensación que dejan los aviones se utilizan para "fumigar" y "modificar el tiempo". Juanma Castaño le preguntó sobre ello en el partidazo de Cope y Llorente fue tajante. "No digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida. Normal, para mí, no es. Ojalá alguien salga a explicar que es”, sentenció.

Por su parte, el futbolista del Celta volvía a referirse a las protestas contra Israel en La Vuelta y lanzaba un deseo que ha dejado atónitos a los aficionados. "Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho", dijo entonces el delantero del Celta.

"Deberían desconvocarlo"

El tema ha vuelto a salir a la palestra en Radioestadio Noche, donde Iglesias ha vuelto a dejar clara su postura. "Dije que me sorprendía más que nos sorprendiera más parar un evento deportivo que un genocidio (…) Entiendo que le molestó porque justo pasó en La Vuelta, pero si pasase en el fútbol o en el baloncesto diría lo mismo (…) No hablo de ciclismo, hablo de lo que está pasando", ha explicado.

Pero lo que más ha sorprendido es su reflexión sobre lo que le gustaría que ocurriera si marca un gol si eso sirviese para detener el genocidio. "Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen". Unas contundentes declaraciones que han revolucionado las redes sociales donde mucho usuarios exigen incluso a la RFEF que el futbolista sea desconvocado de inmediato.

El revuelo provocado por ambos futbolistas y la disparidad entre los comentarios recibidos ha hecho estallar a Gabriel Rufián que no se ha mordido la lengua en un mensaje publicado en "X".

"Vivimos un momento..."

"En las últimas 24 horas un futbolista de la selección ha insinuado que nos fumigan con aviones secretos y otro ha dicho que cualquier protesta es válida contra el genocidio en Gaza", comienza afirmado el diputado de ERC.

"Para mucha gente y y para mucha prensa el primero es un simpático valiente que se enfrenta al sistema y el segundo es un provocador que mezcla política y deporte. Vivimos un momento realmente jodido" sentencia mostrando su malestar por el diferente trato recibido por ambos futbolistas.