Gayà, un hombre de club que se acerca a las máximas leyendas del Valencia

El capitán del Valencia José Luis Gayà sumó este domingo 324 partidos en la Liga ante el Sevilla y superó a Manolo Mestre como cuarto jugador del club con más partidos disputados en la competición española.

Mestre (Oliva, 1935) jugó catorce temporadas en el Valencia entre los años 1954 y 1969. Fue capitán del equipo de Mestalla y también llegó a ser entrenador. En su palmarés figuran dos Copas de Ferias (1962 y 1963) y la Copa del Generalísimo de 1967.

El lateral izquierdo de Pedreguer (Alicante) llegó a la Academia VCF con 11 años, creció hasta llegar al Valencia Mestalla y debutó con el primer equipo el 30 de octubre de 2012 en el partido de Copa del Rey frente a la UE Llagostera.

El estreno de Gayà en Liga fue ante el Atlético de Madrid el 27 de abril de 2014 en el Camp de Mestalla. Su importancia en el equipo fue creciendo y llegó a convertirse en el segundo jugador más joven (28 años y 289 días) en la historia del club en disputar 350 partidos oficiales, por detrás de Fernando Gómez Colomer.

Así, el jugador busca ahora el podio histórico de partidos con el equipo. Los futbolistas que tiene por delante Gayà son Fernando Gómez Colomer (420), Ricardo Arias (377) y David Albelda (351).