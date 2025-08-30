El gol de Mbappé anulado por fuera de juego contra el Mallorca: menos centímetros que nunca

El partido entre el Real Madrid y el Mallorca en el Santiago Bernabéu arrancó con un ambiente extraordinario, pero el momento clave llegó muy pronto. En el minuto seis, el Bernabéu explotó con lo que parecía ser el primer gol del partido. Un pase magnífico de Trent Alexander-Arnold, a la espalda de la defensa mallorquina, fue controlado con maestría por Kylian Mbappé. El francés, con un gesto técnico impecable, encaró a Leo Román y definió con un derechazo al palo corto.

¿Fuera de juego?

Pero la celebración duró poco. Apenas segundos después, el colegiado Sánchez Martínez lo anulaba. “Por poco”, le dijo al propio Mbappé, que se lamentaba. El fuera de juego era ajustadísimo, tanto que necesitó revisión con la imagen del semiautomático. La televisión mostró la captura, aunque no ofrecía en una misma toma el momento del pase y la posición exacta del francés. Aun así, la decisión estaba tomada: fuera de juego milimétrico y gol anulado. El Bernabéu pasó del éxtasis al murmullo incrédulo en cuestión de instantes. Era por centímetros. Quizá el fuera de juego más ajustado que se haya visto.

El primer aviso serio estaba dado: Mbappé había demostrado que, con un simple desmarque y un pase preciso, podía romper el partido. El Mallorca respiraba aliviado, consciente de que el margen había sido mínimo. El Madrid, en cambio, sentía la injusticia de que un arranque perfecto quedara en nada.

Lejos de desanimarse, los de Xabi Alonso siguieron empujando. A los nueve minutos, otra acción similar volvió a dejar a Mbappé en fuera de juego, esta vez también a pase de Trent. El lateral inglés estaba inspirado, encontrando líneas de pase verticales y filtrando balones a la espalda de la defensa bermellona. En cambio, el francés acusaba la ansiedad de querer marcar cuanto antes.

Gol del Mallorca

El Bernabéu empezaba a calentarse. El Mallorca, sin embargo, mantenía el orden defensivo. A los once minutos, una precipitación de Vinicius en el pase al área permitió a Leo Román respirar. Un minuto después, la televisión volvió a insistir en las imágenes del fuera de juego de Mbappé, recordando la polémica inicial. Los aficionados debatían en la grada, convencidos muchos de que la acción había sido legal. A partir del cuarto de hora y en 18’, llegó el mazazo para el Madrid. Lato centró desde la izquierda, Muriqi se impuso a Militao y Tchouaméni en el salto y, con un cabezazo con la chepa, batió a Courtois. Era el 0-1 y, además, el primer gol que el guardameta encajaba en esta Liga. El Bernabéu se quedó helado, consciente de que lo que pudo ser ventaja temprana se había transformado en desventaja.

Las dudas crecieron. El Madrid, pese a tener el control, carecía de precisión en los últimos metros. Vinicius lo intentaba una y otra vez, pero sin claridad en el área. Tchouaméni buscaba sorprender con disparos lejanos, mientras Arda trataba de conectar entre líneas. El Mallorca, replegado, defendía con orden y buscaba a Muriqi como referencia

El tramo final de la primera parte traería la reacción del Madrid. Primero fue Arda, que en el 37’ cabeceó al fondo de la red un balón prolongado por Huijsen tras un córner sacado en corto. Apenas un minuto después, en una contra conducida por Vinicius, el brasileño definió con la zurda al palo largo para poner el 2-1. El Bernabéu estallaba. En apenas dos minutos, el partido había cambiado por completo.

Otro fuera de juego de Mbappé

Y aún quedaba más: en el 45’, otra contra dejó a Mbappé frente a Leo Román. El francés picó el balón con sutileza para marcar lo que parecía ser el tercero. Pero, una vez más, la bandera se alzó: fuera de juego. El segundo gol anulado de la noche para Mbappé. La polémica volvía a escena.

La primera parte terminó con el Bernabéu aplaudiendo la entrega de los suyos, aunque con la sensación de que la diferencia en el marcador podía haber sido mayor. Dos goles anulados al francés, uno por centímetros, marcaron el relato del encuentro hasta el descanso.