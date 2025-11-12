El gran problema al que se enfrenta el Manchester United con el nuevo Old Trafford de Norman Foster

El fútbol ha cambiado considerablemente en los últimos años en todos los aspectos. El primero es a nivel de juego ya que el fútbol en la actualidad es mucho más táctico que antaño y está todo estudiado al milímetro. Hay menor margen para la sorpresa, pero siguen sucediendo cosas que nadie se espera. El espectáculo también ha aumentado tanto en vivo como por televisión debido a la tecnología y al uso de la misma.

Sin embargo, hay un cambio que destaca considerablemente en esta última década y que están afrontando gran cantidad de equipos: los estadios. Ya sea mediante la construcción de uno nuevo o una reforma de mayor o menor entidad, se está llevando un importante lavado de cara. Esto se puede ver con los distintos equipos españoles. El Atlético de Madrid se mudó del Vicente Calderón al Metropolitano, el Real Madrid reformó su estadio con elementos innovadores como el césped o el techo retráctil y otros como el Barcelona, el Betis o el Zaragoza están en plenas obras, teniendo que exiliarse durante algún tiempo.

Estas reformas no es algo exclusivo de España, ya que muchos clubes quieren darle un impulso extra a la economía de su club contando con un estadio más moderno que cuente con todo tipo de tecnologías y que permita unos mayores ingresos. Norman Foster, reconocido arquitecto británico y premio Pritzker en 1999​ y Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, detalló una de las reformas que promete revolucionar el mundo del fútbol.

Este estadio se convertirá en el 'Wembley del Norte'

El Manchester United prepara un nuevo Old Trafford que busca tener listo para 2031 y que será simplemente monumental. El arquitecto, encargado del proyecto mediante Foster + Partners fue contundente: "Si este es el club más grande del mundo, debe tener un estadio digno del club más grande del mundo". La estructura estará marcada por tres mástiles de 200 metros de altura y estará inspirada en el propio escudo de los diablos rojos.

El conocido como Teatro de los Sueños estará cubierto por esta estructura, que también formará parte de una enorme plaza pública que busca ser ejemplo de sostenibilidad. La idea inicial es que la estructura capte la energía solar y sea también clave en la recogida de agua. Su enorme tamaño busca que sea algo antes nunca visto en un estadio: "El doble de grande que Trafalgar Square". La idea es que este nuevo estadio supere las 100.000 personas de capacidad: "Es uno de los proyectos más apasionantes del mundo actual", señala Norman Foster.

Con dicha capacidad superaría a Wembley, estadio icónico inglés donde los 'Three Lions', es decir, la Selección disputa todos los partidos. Este proyecto es nombrado por algunos como 'Wembley del Norte' y buscará ser la base del proyecto que revitalice la parte sur de Manchester. Así se define el nuevo estadio: "Empieza con los aficionados, acercándolos más que nunca al campo y cultivando acústicamente el rugido.El estadio será el corazón palpitante de un nuevo distrito sostenible, completamente peatonal, conectado por transporte público y rodeado de naturaleza".

El gran problema de la reforma de Old Trafford

"Creo que el diseño del estadio es de 10 sobre 10. Me parece un diseño realmente especial", afirmo Ratclife, dueño del Manchester United. Sin embargo, hay un gran problema. El inicio de la obra se está retrasando por el precio del suelo, que pertenece a una terminal ferroviaria de mercancías llamada Freightliner. Según distintos medios como The Athletic o Daily Mail, la oferta actual es de 50 millones por los 400 que demanda la empresa.

El propietario del club fue claro como respaldó Rachel Reeves: "El Gobierno ha identificado la inversión en infraestructuras como una prioridad estratégica, especialmente en el norte de Inglaterra, y estamos orgullosos de apoyar esa misión con este proyecto de importancia tanto nacional como local". Esto hace ser optimista al Manchester United, cuyo proyecto tendrá que ser diferente si no sale adelante la compra, que incluso se plantea recurrir a una orden de compra obligatoria.

El club prefiere la opción amistosa, pero no quiere quedarse sin su 'Wembley del Norte'. "También se mantienen conversaciones con las autoridades locales, los propietarios de los terrenos y posibles socios financieros con el fin de asegurar los terrenos y la financiación necesarios para seguir adelante con el proyecto. Nuestra ambición sigue siendo avanzar con el proyecto lo antes posible, pero solo podremos hacerlo una vez que contemos con los terrenos y la financiación necesarios", aseguró Ratclife.