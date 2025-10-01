Griezmann acepta su nuevo papel en el Atlético

Antoine Griezmann es el décimo futbolista en minutos esta temporada en el Atlético. Hay nueve compañeros que han estado más tiempo que él sobre el césped, en una tendencia que ya arrancó al final de la temporada pasada cuando arreciaban las críticas por el excesivo tiempo de juego del francés para su influencia en el equipo. Con 34 años, su físico ya no es el mismo y, de hecho, en verano, cuentan que estuvo muy cerca de aceptar una oferta para jugar en la MLS de Estados Unidos.

Pero finalmente decidió quedarse, quería seguir en el equipo de su vida y ayudar de otra manera. Frente al Eintracht de Frankfurt jugó los noventa minutos, hizo un gol y llegó a los 200 con la camiseta rojiblanca. Una noche feliz para él en la que no buscó ningún tipo de revancha para los que dudan de él, todo lo contrario. Sus palabras después del partido dejan claro que ha aceptado el rol (secundario) que le toca interpretar ahora. Y desde ahí, quiere echar una mano y ser importante de otra manera. «No tengo nada que reivindicar. Sólo trabajar, estar tranquilo y jugar y dar lo máximo, porque al final es fútbol y siempre se habla. Hay que aprovechar cada minuto que me den, intentar hacer lo mejor para el equipo y no hay nada que reivindicar. Jugar cuando nos toca y animar cuando no», decía en los micrófonos de Movistar +.

No hay ninguna duda de que es un mito del Atlético, lo que no está reñido con acabar bien sus últimos años, dando ejemplo, aunque no juegue tanto. «Estoy muy feliz por el gol 200. Me ha costado un poco, pero no soy un delantero de tirar 50.000 veces a portería por partido. Entonces, había que darle tiempo. Juego para el equipo, intento jugar lo mejor posible y no hay ningún peso quitado», explicaba.

El talento no tiene edad

Simeone hizo rotaciones en el tercer partido en ocho días para su equipo. Se había quejado de poco descanso, así que tenía que mover piezas para mantener la intensidad y Griezmann respondió perfectamente. «Soy un agradecido a Antoine y su tiempo en el Atlético. Ha logrado 200 goles, que es una locura. Recuerdo cuando llegó. Era un extremo bajito echado a la izquierda y lo invitamos a jugar en el uno contra uno y a jugar de mediapunta y creció hasta ser campeón del mundo. Siempre ha sido un referente por su esfuerzo y trabajo y hoy ha tenido el agradecimiento que merece», contaba Simeone sobre su estrella, que ahora es más jugador de equipo. «El agradecimiento por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos da y nos va a seguir dando, porque el talento no tiene edad».