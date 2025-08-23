Guardiola se desespera: así ha sido el tonto error del City, que ha perdido contra el Tottenham

El Manchester City llegó al Etihad con la confianza de haber goleado 0-4 al Wolverhampton en su estreno liguero. Sin embargo, el Tottenham de Thomas Frank, pese a sus dudas extradeportivas y la falta de refuerzos ofensivos, se llevó un triunfo sólido (0-2) que devuelve a los de Pep Guardiola a las mismas sensaciones de la temporada pasada: un equipo previsible, sin ideas y con fragilidad atrás.

El arranque fue prometedor para los locales. Durante la primera media hora, el City monopolizó la posesión y generó ocasiones, incluida una jugada de Erling Haaland al más puro estilo Dortmund, que dejó a Omar Marmoush frente a la portería. El egipcio, sin embargo, desperdició la oportunidad disparando al cuerpo del guardameta.

Dos errores, dos goles

La respuesta del Tottenham fue contundente. Un error de Tijjani Reijnders en la frontal abrió el camino al 0-1: Richarlison condujo el contragolpe y asistió a Brennan Johnson, que batió a James Trafford. Aunque la acción fue anulada inicialmente por fuera de juego, el VAR confirmó la validez del tanto.

Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, llegó el golpe definitivo. Trafford, presionado en la salida de balón, entregó un pase comprometido a Nico González. El español perdió la pelota dentro del área y, tras una doble ocasión, João Palhinha firmó el 0-2. El portugués marcó así en su primera titularidad tras regresar a la Premier, después de no haber visto puerta en toda la pasada campaña con el Bayern.

En la segunda parte, el City intentó recortar distancias, pero la chispa ofensiva de la primera jornada se esfumó. Haaland estuvo desacertado y los intentos de Reijnders, Cherki o Doku no inquietaron a un Tottenham muy ordenado.

La derrota dejó claro que Guardiola aún tiene trabajo por delante. Su equipo evidenció falta de ideas y debilidad defensiva, lo que alimenta la sensación de que todavía necesita refuerzos, especialmente en el lateral derecho y el extremo izquierdo.

El mercado del City, abierto

El técnico catalán reconoció tras el partido que el marcador no reflejó del todo lo visto en el campo: "Tengo la sensación de que jugamos mejor de lo que dice el resultado", dijo en la BBC. "Fallamos pases sencillos y lo dimos todo, pero nos pegamos un tiro en el pie con el segundo gol. Sabemos lo bien que lo hacen físicamente y perdimos demasiados balones".

Sobre la inversión de más de 300 millones de euros en fichajes desde enero, Guardiola señaló: "Hemos hecho muchas cosas bien en el mercado. Ahora tenemos que acabar este período y ver cuántos futbolistas se van".

Mientras el City busca soluciones, el Tottenham celebra su segundo triunfo consecutivo. Los de Frank mostraron seriedad y claridad de ideas, muy lejos de la etapa de Postecoglou.