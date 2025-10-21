Hace 25 años Figo fue al Camp Nou como madridista y le tiraron de todo: "Un móvil, que debía ser un artículo de lujo en ese año"

"Durante el transcurso de todo el encuentro se lanzaron desde las gradas, sobre todo desde los fondos, todo tipo de objetos, tales como botellas de plástico, mecheros, dos teléfonos móviles, bolsas de papel, etc. En una ocasión me dirigí al delegado de campo para que pusiera las medidas oportunas para que este hecho no se repitiese", escribió en el acta Pérez Burrull. Era el 21 de octubre del 2000 y Luis Figo jugaba con la camiseta del Real Madrid en el Camp Nou, por primera vez, después de que durante el verano, Florentino Pérez hubiese ganado las elecciones contra todo pronóstico y cumpliera lo que había prometido: que la estrella azulgrana, el jugador que era el alma del equipo, firmase por el conjunto blanco.

Figo: "A veces me he sentido en la piel de un asesino"

El partido se disputó en la jornada 6 de aquella Liga, muy pronto aún y el Real Madrid llegaba como líder, con el Barcelona a dos puntos. No era nada decisivo, pero el ambiente del choque era de máxima tensión, como no se había visto en mucho tiempo. "A veces me he sentido en la piel de un asesino. No me siento como un Judas ni como un traidor”, decía Figo a Marca el día antes.

Porque no era el encuentro lo que importaba, casi era lo de menos. Lo de más, lo que querían los barcelonistas era dejarle claro a Figo que les había roto el corazón, que se sentían traicionados y esa rabia se iba a mostrar en el campo. "Conozco a Luis y sé que es muy equilibrado emocionalmente. Pero le será muy difícil aguantar: tanto en la grada como en el césped", explicaba el día antes Serra Ferrer, entonces entrenador azulgrana.

No fue sólo en el campo. También en el aeropuerto y en el trayecto al hotel y ya en el hotel. Gritos, lanzamientos de objetos y la presencia constante de las Fuerzas de Seguridad para evitar males mayores. Querían dejarle claro a Figo que era mal recibido y lo cierto es que lo lograron. Un periódico regaló un póster del futbolista con la palabra pesetero. “Si la manera del público para apoyar al equipo es hundiendo a Figo, mucho mejor", había dicho Sergi, el lateral izquierdo del equipo culé.

Pancartas y decibelios

Fue el prólogo de lo que sucedió después, en el partido. El Camp Nou estaba lleno de gente, hubo una reventa como nunca y de pancartas monotemáticas: “Figo, pesetero", "Figo, judas" o "Figo=$”.

Por si acaso, o viendo que el ambiente se estaba calentando demasiado, al cantar las alineaciones, la del Real Madrid se hizo casi de carrerilla para que pasase pronto ese momento. La pitada, el ruido había sido ensordecedor al principio, con la salida de los jugadores y la grada llena de papeles que simulaban billetes con la cara del portugués. Ese ambiente apenas se relajó después." La llegada al campo fue espectacular. Fue la única vez en la historia que he llegado a un estadio en un furgón de la Policía”, decía Pérez Burrull, años después Pérez Burrull en Marca “Durante el partido pitaba y los jugadores seguían jugando porque no oían el silbato con tanto jaleo. Tanta crispación no recuerdo. Esas semanas se generó una tensión grandísima, fue un embudo que llegó al día del partido. Todo el mundo esperaba que la tocara Figo. Un partido así no se olvida nunca", contaba . El quería “dar fluidez y continuidad al juego, que no se parara el partido, aunque hubo que hacer algun parón para retirar objetos. Entre ellos, cogí un móvil, que debía ser un artículo de lujo en ese año".

Gol de Luis Enrique

Luis Enrique, que ya tiene guasa, en la primera parte, y Simao, en la segunda, dieron los dos goles al Barcelona, que se llevó el partido y cogió el liderato. Pero el campeón sería el Real Madrid de Figo. El portugués fue una pieza clave para Del Bosque esa temporada, aunque no ese día en el Camp Nou. Muy marcado por Puyol, apenas intervino en el juego. No tocó el balón hasta pasados tres minutos de la primera parte. Y tardó más de diez en tocarlo en la segunda mitad. Tampoco sacó los córners. En uno se acercó para que Munitis le pasara en corto y se armó en esa esquina. Así que no se acercó más. “La caída de objetos aumentaba cada vez que el equipo visitante se disponía a efectuar un saque de esquina. En ningún momento fue alcanzado nadie. Asimismo, en cinco ocasiones tuve que requerir del cuarto árbitro un nuevo balón, dado que el público se lo quedaba”, seguía el acta del colegiado.

Dos años después, Figo sí que sacó los córners. Y le cayó un cochinillo.

El amor, que nunca se acaba.