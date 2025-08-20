Heung-Min Son rompe un récord que supera a Messi, Cristiano Ronaldo y LeBron James

La 'Sonnymanía' ha aterrizado en Estados Unidos. La llegada de Heung-Min Son al LAFC ha marcado un antes y un después en la historia reciente de la Major League Soccer. Con un traspaso valorado en 26,5 millones de dólares, el delantero surcoreano se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la liga y, en cuestión de días, desató un fenómeno cultural y deportivo que ha transformado la ciudad de Los Ángeles.

Capitán de la selección de Corea del Sur, rompió barreras en la Premier League al convertirse en el primer jugador de Asia en ganar la Bota de Oro y superar los 100 tantos en la liga inglesa. Ese recorrido, sumado a su imagen carismática y limpia, explica por qué su fichaje por la MLS no solo es deportivo, sino también un movimiento estratégico que ha multiplicado la atención global sobre el LAFC.

Son Heung-Min rompe un récord mundial

El furor por su llegada se tradujo de inmediato en un hito histórico, la camiseta negra y dorada con el número '7' de Son se convirtió en la más vendida del mundo en cualquier disciplina deportiva. De acuerdo con John Thorrington, presidente del LAFC, las existencias se agotaron en cuestión de horas y la proyección supera 1,5 millones de unidades en su primer mes, una cifra que triplica el récord que LionelMessi había establecido tras su llegada al Inter de Miami.

El impacto ha sorprendido incluso a nivel global, ya que Son no solo ha eclipsado a Messi, sino que también ha superado en ventas a Cristiano Ronaldo, LeBron James y Stephen Curry. Con este registro, el delantero surcoreano no únicamente domina el fútbol, sino que se ha colocado por encima de referentes absolutos del deporte mundial, consolidándose como el atleta más atractivo en términos de mercadotecnia en la actualidad.

La fuerza de Son en el mercado asiático

En Los Ángeles, la comunidad coreana, estimada en más de 300,000 residentes, ha sido protagonista de la 'Sonnymanía'. Su respaldo inmediato convirtió la llegada de Son en un fenómeno cultural que disparó la venta de camisetas y entradas en el BMO Stadium.

Son Heung-min travels to U.S. with LAFC move imminent YONHAP Agencia EFE

En Asia, su figura es un auténtico símbolo nacional. Ídolo en Corea del Sur y referente en todo el continente, Son combina prestigio deportivo e imagen impecable, factores que han impulsado a la MLS a mercados que antes no alcanzaba.