Homenaje a Koke

Al acabar el partido contra el Getafe Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, entregó a Koke una camiseta con el número 700, los partidos disputados con el Atlético de Madrid. El mandatario rojiblanco anunció que hoy, antes del partido contra el Oviedo y delante de toda su afición, le entregarían una placa conmemorativa por esos 700 partidos, ya 701 después de jugar contra el Inter el pasado miércoles.

Koke es el capitán y el futbolista que más partidos ha jugado con la camiseta del Atlético. Muy lejos de sus 701 encuentros quedan los 553 de Adelardo, que durante 47 años fue el futbolista que más partidos había disputado como rojiblanco.

El capitán del Atlético, que cumplirá 34 años en enero, disfruta de uno de sus mejores momentos. En principio esta temporada Koke estaba destinado a aportar experiencia y a ir dejando paso a los que llegan. Para eso fichó el Atlético a Johnny Cardoso. Pero una lesión del estadounidense, que volvió a ser titular el miércoles contra el Inter, le abrió el camino hacia la titularidad.

Desde que en la jornada 4 Simeone quiso reservar a Cardoso contra el Villarreal, Koke ha sido titular en todos los partidos de Liga y sólo ha entrado desde el banquillo contra el Eintracht y el miércoles contra el Inter en la Liga de Campeones.

«Cuando arranca la temporada nadie sabe los minutos que va a jugar porque depende del comportamiento que uno tenga partido tras partido. Koke es un jugador importantísimo en la plantilla, estamos controlando muy bien su carga de partidos, y ojalá que siga manteniendo el nivel que tiene porque nos está ayudando muchísimo», reconoce Simeone antes del partido 702 del capitán.