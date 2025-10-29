Iñaki Peña habla sobre el futuro, el Barça y su relación con Ter Stegen

En el marco de la previa al partido que enfrentará al Elche con el FC Barcelona, Iñaki Peña, cedido al conjunto franjiverde esta temporada, asistió a los medios para conversar sobre su presente y futuro profesional, su relación con el Barça y sus compañeros, en particular con Marc-André ter Stegen, además de dar su opinión sobre el joven talento Lamine Yamal.

Con contrato vigente con el Barcelona hasta junio de 2029, Peña comentó que salir del conjunto culé fue una decisión de bienestar personal: "Jugué 25 o 26 partidos, pero se te queda una sensación amarga al estar sin jugar los últimos meses" y añadió que estaba convencido de buscar continuidad fuera para rendir al máximo: "Podía rascar algún partido más, pero ya tenía decidido que quería salir".

El guardameta encontró en Elche un entorno propicio para crecer y afirmó sentir satisfacción por su etapa actual: "Vengo a mi casa. Soy de Alicante, mi gente es de aquí y mi mujer es de aquí. Y luego está la filosofía del míster (Eder Sarabia). He trabajado con él y se dan las mejores condiciones para aportar el cien por cien o para estar cerca de mi mejor rendimiento".

En cuanto a su vínculo con el equipo azulgrana, Peña no esconde su deseo de regresar: "Cualquier jugador está donde ha sido feliz, donde ha estado toda la vida y con ese objetivo lo hice. Así me lo transmitió el club, que veía que era un paso importante para mí salir, para tener continuidad, para sentirme importante. Luego nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas pero evidentemente a cualquier jugador que le digan si quiere ir al Barça o no pues... El 99,9% te diría que sí". Esta vinculación afectiva y profesional se mezcla con la realidad deportiva donde la competencia es alta, dado que el Barcelona cuenta con Ter Stegen, Szczesny y Joan García en su portería, limitando sus oportunidades.

Respecto a su relación con Ter Stegen, Peña reconoció el apoyo y la admiración mutua que se profesan en el vestuario: "Siempre me ayudó, tuve competencia con él, pero una competencia sana y respetuosa". La convivencia entre ambos guardametas ha sido un factor positivo en el desarrollo de Peña como profesional, fortaleciendo también su mentalidad para afrontar nuevos retos.

Finalmente, el portero alicantino también tuvo palabras destacadas para Lamine Yamal, quien pese a sus recientes polémicas es considerado el futuro del equipo y la pieza angular bajo la cual se edifica la historia reciente del club: "Su hambre lo convertirá en uno de los mejores del mundo".

Otro jugador que vuelve a casa

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Elche no solo será el reencuentro de Iñaki Peña con sus excompañeros, también es el regreso de Héctor Fort a Montjuïc, quien lanzó un mensaje directo al conjunto culé: "Estaré feliz de volver a ver a mis amigos. Y, además, estaría encantado de tener que frenar a Lamine. Es mi amigo y es posible que en alguno de los duelos incluso salga perdiendo".