Las indignantes declaraciones del nuevo entrenador de Porta Alegre: "No quiero que el equipo vista de rosa, parecen maricones..."

El regreso de Abel Braga al banquillo de Inter de Porto Alegre duró apenas unas horas en el foco de los puramente deportivo antes de quedar eclipsado por un comentario homófobo que no tardó en dar la vuelta al mundo provocando un rechazo inmediato.

El experimentado entrenador, de 73 años, volvió de su retiro para intentar rescatar al club de un posible descenso histórico, pero su primera conferencia de prensa abrió un frente inesperado que ha ha provocado un gran incendio en Brasil.

Frente a los medios en Porto Alegre, Braga relató una conversación interna que había tenido y comentó entre risas: “No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricones ”.

Preguntado enseguida por el exabrupto, intentó restarle gravedad: insistió en que había sido una broma para “relajar” la tensión en el diálogo con los periodistas y con la que quería transmitir la idea de “chicos fuertes”.

Sin embargo, sus disculpas han servido de poco y sus declaraciones han corrido como la pólvora en redes sociales provocando una oleada de críticas que la tildan, cuanto menos, de homófoba, lo que le ha obligado a rectificar y a explicarse.

Braga también se ha visto obligado a salir al paso de la polémica y ha utilizado sus redes sociales para difundir el siguiente mensaje: "Colorados y coloradas. Antes que nada, admito que dije una frase equivocada sobre el color rosa durante mi presentación. Antes de que esto vaya a más, muestro mis disculpas. Los colores no definen el género. Lo que define es el carácter. Internacional necesita tranquilidad y trabajo duro. ¡Vamos Inter!", escribió en un 'story' de su cuenta de Instagram.

Del machismo a la homofobia

No es la primera vez que el club brasileño se ve envuelto en un escándalo de este tipo. El recién cesado Ramón Díaz ya generó un gran revuelo con unas declaraciones machistas que causaron una gran impacto en Brasil.

El pasado 8 de noviembre el Inter de Porto Alegre empató con Bahía 2-2 después de ir ganado por 2 goles a cero y el entrenador se despachó a gusto en la rueda de prensa.

El entonces entrenador del Inter se quejó de un gol que se le anuló a su equipo a instancias del VAR por una finísima infracción de Gabriel Mercado sobre Willian José, y el ejemplo que utilizó para remarcar que el fútbol es un deporte de contacto no fue el mejor.

"Que el club tenga mucho cuidado con los árbitros, con lo que pasó hoy. Ya pasó en otro partido que Romero hizo un gol y se lo anularon. Tenemos que tener mucho cuidado. Voy a hablar con el presidente porque no puede ser que en un club tan importante pase lo que pasó hoy. Fue increíble. El fútbol es para hombres, no es para mujeres. En eso tenemos que estar atentos”, sentenció.