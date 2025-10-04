En Inglaterra aún rabian por Arnold y tienen su propia versión del guiño de Taylor Swift al Real Madrid

Los swifties españoles se han llevado una gran sorpresa al escuchar por primera vez la canción de Wish List de The Life of a Showgirl de Taylor Swift y ver que su ídolo sigue teniendo presente sus conciertos en el Santiago Bernabéu. Y es que, aunque haya pasado más de un año desde que Taylor Swift pisara el estadio con The Eras Tour, la cantante no ha olvidado al equipo blanco como lo demuestra el hecho de nombrarlo expresamente en su canción.

Algunas piezas hacen referencia a su relación actual con la estrella de la NFL, Travis Kelce, aunque no es la única alusión al mundo deportivo. En Wi$h Li$t, la artista de Pensilvania menciona expresamente al Real Madrid lanzando un significativo guiño al equipo que preside Florentino Pérez.

"Quieren esa libertad, vivir fuera del sistema. Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos. Y ese buen surf, sin hipócritas. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid", señala la letra en la que el conjunto blanco aparece como un símbolo de prestigio y lujo dando entender que lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista es a jugar en el Santiago Bernabéu.

En Inglaterra no olvidan a Arnold

Sin embargo, este guiño al Real Madrid no ha gustado nada en Inglaterra donde aún siguen dolidos por la marcha de Trend Alexander Arnold. El pasado mes de mayo, Arnold, uno de los futbolistas más importantes de la última década en el Liverpool, anunciaba el comienzo de una nueva etapa en el Real Madrid bajo la dirección de Xabi Alonso. "El Real Madrid C. F. y el Liverpool FC han llegado a un acuerdo por el que Trent Alexander-Arnold queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2031", decía el comunicado.

Un fichaje que no sentó nada bien a los aficionados de los diablos rojos que ahora han querido ver en la canción de la cantante estadounidense un ataque brutal al futbolista.

Los hinchas británicos están convencidos de que Taylor Swift se ha burlado de Trent Alexander-Arnold en su nueva canción al referirse a un "contrato con el Real Madrid" en su letra.

El internacional inglés causó revuelo cuando decidió dejar el club de su infancia, el Liverpool, en un traspaso gratuito para unirse al gigante español Madrid.

El equipo blanco terminó pagando 10 millones para llevarse al jugador de 26 años antes del Mundial de Clubes pero los hinchas del Liverpool aún no lo han perdonado.

Tal vez porque aún respiran por la herida, los reds no han tardado en inundar las redes sociales con su propia interpretación de la canción que ya revienta las listas de reproducciones.

" La interpretación de Taylor Swift sobre lo de Trent no me la esperaba", "Taylor Swift es claramente seguidora del Liverpool y criticó a Trent, respeto" o "Parece que Taylor Swift ha empezado a pasar factura a un ex jugador del Liverpool", se puede leer en los comentarios con los que los aficionaron británicos se despacharon en "X".

Otros aficionados consideran surrealista esta interpretación pero la polémica está servida.

La letra completa de 'Wi$h Li$t', traducida al español

"Quieren esa vida de yate, bajo las hélices de los helicópteros.

Quieren esas luces brillantes y gafas de sol Balenciaga.

Y un culo gordo con cara de bebé.

Lo quieren todo.

Quieren ese complejo personaje femenino.

Quieren esa crítica aplastante, la Palma de Oro.

Y un Óscar en el suelo de su cuarto de baño.

Lo quieren todo.Y deberían tener lo que quieren.

Se merecen lo que quieren.

Espero que consigan lo que quieren.Solo te quiero a ti, eh.

Tener un par de hijos, que todo el barrio se parezca a ti.

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen.

Me hace soñar con una entrada con una canasta de baloncesto.

Ser el jefe, sentar cabeza, tener una lista de deseos.

Solo te quiero a tiQuieren esa libertad, vivir fuera del sistema

Quieren esos tres perros a los que llaman sus hijos

Y ese buen surf, sin hipócritas

Lo quieren todo

Quieren un contrato con el Real Madrid

Quieren esas vacaciones de primavera que fueron jodidamente alucinantes

Y luego ese vídeo retirado de Internet

Lo quieren todo Y deberían tener lo que quieren

Se merecen lo que quieren

Espero que consigan lo que quieren. Solo te quiero a ti, eh (a ti, a ti, sí)

Tener un par de hijos, que todo el barrio se parezca a ti.

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen (Oh), guau.

Me hace soñar con una entrada con una canasta de baloncesto (Canasta).

Ser el jefe, sentar cabeza, tener una lista de deseos (Lista de deseos).

Pedí deseos a todas las estrellas.

Por favor, Dios, tráeme un mejor amigo que me parezca atractivo.

Pensé que lo había conseguido, una vez, dos veces, pero no fue así.

Me pillaste desprevenida.

Espero conseguir lo que quiero (conseguir lo que quiero).

Porque sé lo que quiero. Solo te quiero a ti (cariño).

Tener un par de hijos, que todo el barrio se parezca a ti (Que se parezcan a ti).

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen.

Me haces soñar con una entrada con una canasta de baloncesto.

Ser jefa, sentar cabeza, tengo una lista de deseos.

Solo te quiero a ti y podemos tener un par de hijos, que se parezcan a ti.

Le decimos al mundo que nos deje en paz, y lo hacen.

Y ahora me tienes soñando con una entrada con una canasta de baloncesto"