¡Insólito!: este es el único equipo imbatido del fútbol español

No se trata ni del Real Madrid, ni del FC Barcelona ni del Atlético de Madrid. Ni siquiera estamos hablando de un equipo de Segunda División. En el Grupo XVII de la Tercera Federación hay un equipo que arroja un dato fuera de lo normal: el Club Deportivo Cuarte.

El CD Cuarte es un club de fútbol español de la localidad de Cuarte de Huerva, en Zaragoza, Aragón. Fue fundado en 1969, y actualmente compite en la Tercera Federación (Grupo XVII).

Fundado a finales de los sesenta con el nombre de Club Deportivo Cuarte, coincidiendo con los años de gran desarrollo de la localidad asociado al del Área metropolitana de Zaragoza, el club se desempeña durante casi toda su trayectoria en las categorías regionales aragonesas. Sin embargo, su proeza ha hecho que su nombre se conozca en toda España.

Diez jornadas imbatido

Tras 10 jornadas disputadas, se mantiene como el único conjunto imbatido entre las cinco primeras categorías del fútbol español: LaLiga EA Sports (Primera División), LaLiga Hypermotion (Segunda División), Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF. O lo que es lo mismo, entre casi 500 clubes, solo el cuadro que preside Antonio Solbes todavía no ha recibido gol. Nadie en toda España ha conseguido mantener la portería a cero como lo están haciendo los aragoneses, que este año han comenzado con paso firme y sin conocer la derrota.

El pasado sábado, el CD Cuarte volvió a dejar su portería a cero y sigue imbatido esta temporada. Los aragoneses ganaron al Caspe en casa para seguir líderes de Tercera Federación.

Al frente del proyecto se encuentra Javi Álamo, exjugador profesional del Real Zaragoza y conocido más que de sobra en el mundo del fútbol, que dirige su primera temporada liderando la entidad. Tras colgar las botas hace cuatro años, la oportunidad surgió donde más la deseaba. «Tenía muchas ganas de probarme como entrenador. Yo vivo aquí, en Cuarte. Me dieron la oportunidad en casa».

En declaraciones al Periódico de Aragón, el técnico, sin embargo, desvía el foco de la estadística y lo pone en el esfuerzo colectivo. «Estoy muy contento», reconoce, pero matiza que no es por la estadística en sí, sino por el desempeño de la plantilla: «Más que por no encajar, porque el equipo trabaja bien». Para Álamo el secreto de la solidez de su equipo no reside en la obsesión defensiva. En su lugar, es la consecuencia de un plan más ambicioso. «En ningún partido lo he pedido. No es mi prioridad», asegura. Su filosofía es clara: «Yo tengo una idea de juego en la que hay que presionar alto, salir desde el portero, ser agresivos… La idea es una que a mí me gusta».

"Ahora preferimos un 1-0 a un 6-3"

Aunque reconoce que la imbatibilidad si ha cambiado la perspectiva en el vestuario. En un hipotético dilema en el que pudiese elegir ganar 6-3 o 1-0 el próximo partido, el míster admite que ha cambiado de parecer: «Hace diez semanas te hubiera dicho que 6-3. Ahora 1-0», confiesa. «Hay una ilusión en todo el equipo», añade, si bien es cierto que el primer gol en contra se presentará tarde o temprano, y el técnico lo sabe. «Algún día llegará el gol. Yo se lo digo a los jugadores», explica aunque no teme el factor psicológico cuando el récord se rompa. «Lo hablo mucho con ellos. El gol llega por muchos factores, un penalti, un córner… Muchas veces no tienen nada que ver con lo que haces», matiza el técnico.

El Cuarte CD jugará el próximo partido contra el Illueca CF el próximo domingo y su principal objetivo volverá a estar en su portería.