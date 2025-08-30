Iturralde González, ex árbitro, explica si el gol anulado a Güler es legal o no, pero no convence

El gol anulado a Arda Güleren el Real Madrid - Mallorcapor una mano previa al remate suscitó una intensa polémica sobre la interpretación del reglamento del fútbol y la aplicación de la norma referente a las manos que preceden inmediatamente una anotación. Según los comentarios del ex árbitro internacional Iturralde González y el criterio arbitral vigente, toda acción en la que el goleador toca el balón con la mano antes de anotar, aunque sea involuntaria, debe invalidarse el tanto si es inmediata. El debate radica en la “inmediatez” entre la mano y el disparo, lo que exige analizar con detalle cada jugada y aplicar el matiz reglamentario.

La jugada: contexto y decisión arbitral

En el partido entre Real Madrid y Mallorca, Arda Güler ejecutó lo que parecía ser el tercer gol del encuentro. Sin embargo, el colegiado y el VAR determinaron que, en la acción previa al disparo, el balón tocó el brazo del jugador turco de forma involuntaria. Aunque Güler no amplió su cuerpo de manera antinatural ni buscó aprovecharse de ese toque, la proximidad del contacto y el hecho de ser quien remata, resultaron determinantes.

El árbitro principal, José María Sánchez Martínez, revisó la jugada y anuló el tanto por la mano, siguiendo la literalidad del reglamento que desde hace varias temporadas no admite goles en estas circunstancias, independientemente de la voluntariedad. Pero el problema es que después de darle con la mano, Güler remata, rechaza e portero y después, remata de nuevo a gol.

Interpretación del reglamento: IFAB y la “inmediatez” de la mano

La International Football Association Board (IFAB), órgano responsable de definir las reglas del fútbol, estableció que cualquier gol en el que el anotador toque el balón con el brazo o la mano antes del remate, incluso accidentalmente, debe ser invalidado. La actualización del reglamento eliminó el criterio de la intencionalidad para las manos que derivan inmediatamente en gol.

El matiz clave es la “inmediatez”: si la mano precede de forma directa el gol, es decir, que el jugador controla el balón con el brazo y, sin interrupciones relevantes, marca, se anula la jugada. Si tras ese contacto transcurre una nueva fase de juego, el VAR no interviene y el gol puede ser válido.

Iturralde González ha explicado reiteradamente que el reglamento busca eliminar la subjetividad de la intencionalidad y favorecer la objetividad mediante la inmediatez de la acción.