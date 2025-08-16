Iturralde González no duda sobre la polémica del gol de Ferran en el Mallorca - Barcelona

La primera parte del partido entre Mallorca y Barcelona en Son Moix ha dejado la primera polémica arbitral de la temporada, sobre todo por el segundo gol azulgrana, una acción que desató la indignación de la afición local y generó debate inmediato en redes y medios deportivos. Lo sucedido en el minuto 22, cuando Ferran Torres anotó el 0-2 tras un despeje de Raíllo, ha sido interpretado por muchos como un fallo grave de criterio.

El encuentro arrancó con un Barcelona decidido a imponer su ritmo y aprovechar la movilidad de sus jóvenes talentos. Lamine Yamal se convirtió desde los primeros minutos en protagonista absoluto: sus regates, su visión y la asistencia para el primer gol de Raphinha evidenciaron su capacidad de romper defensas con rapidez. Raphinha, por su parte, celebró su primer tanto de la temporada,

Sin embargo, la primera mitad no solo estuvo marcada por la brillantez ofensiva del Barça. El Mallorca sufrió un golpe considerable con las expulsiones de Manu Morlanes por doble amarilla y de Muriqi tras revisión del VAR, dejando al equipo bermellón con nueve jugadores. Este factor, sumado al gol polémico de Ferran Torres, condicionó de manera decisiva la dinámica del choque.

Antes, el 0-2 se produjo tras un disparo de Lamine Yamal que Raíllo desvió con la cabeza, cayendo al suelo. Mientras todos los jugadores del Mallorca esperaban la detención del juego por parte del árbitro Munuera Montero, Ferran Torres recogió el rebote y marcó. La jugada generó un caos inmediato en Son Moix. Iturralde González, en su reflexión posterior, calificó la acción como un “lío espectacular”, señalando que la intervención del árbitro y el momento de la acción generaron confusión: Raíllo estaba en el suelo, pero el balón seguía en juego y el árbitro no había señalado la detención. Según el ex árbitro de la SER, desde que cae Raíllo hata que remata Ferran pasa mucho tiempo y el árbitro podía haber parado el juego.

Primer día, primera polémica. Mientras el Mallorca acumulaba sanciones y veía cómo se le escapaba el control del juego, el Barcelona jugaba sin problemas El gol de Ferran Torres también reveló el estado mental del Mallorca. Los jugadores locales se detuvieron, confiando en que la acción fuera invalidada. Pero no lo fue.