Iturralde González, muy claro sobre la polémica expulsión de Huijsen

La expulsión de Dean Huijsen en el Real Sociedad-Real Madrid se ha convertido en el principal foco de análisis arbitral y deportivo de la jornada por la polémica que ha rodeado la decisión de Jesús Gil Manzano, el colegiado encargado del encuentro. El partido, disputado en Anoeta, se vio marcado en el minuto 32 por una jugada en la que el joven central del Real Madrid fue sancionado con tarjeta roja directa tras derribar a Mikel Oyarzabal cuando este se dirigía con peligro hacia la portería defendida por Thibaut Courtois.

La acción decisiva

La jugada se produjo a raíz de un balón aéreo lanzado al espacio, que dejó a Oyarzabal en velocidad rumbo al área madridista. Huijsen, mal posicionado defensivamente, intentó frenar al atacante mediante un contacto en el hombro, lo que provocó la caída del delantero donostiarra y la inmediata intervención del árbitro. Gil Manzano no dudó y mostró la tarjeta roja al defensa madridista, mientras los jugadores del Real Madrid, con Xabi Alonso a la cabeza desde el banquillo, reclamaban que Éder Militao estaba en posición de poder evitar la ocasión manifiesta de gol, un matiz fundamental para determinar si la falta merecía o no la expulsión. Sin embargo la decisión se mantuvo y el Real Madrid quedó con 10 hombres sobre el campo.

El reglamento

Según la interpretación arbitral de Gil Manzano, Huijsen impidió una ocasión clara de gol al cortar el contragolpe, lo que justifica la expulsión. De acuerdo con la normativa de la IFAB vigente, una tarjeta roja procede si, por una falta, el jugador infractor priva al equipo rival de una ocasión manifiesta de gol. La polémica se centra en que algunos argumentan que Militao tenía opciones de alcanzar a Oyarzabal. En la Cadena Ser, el ex colegiado Iturralde González ha explicado que la culpa de la jugada no es de Jesús Gil Manzano, que él no tiene perspectiva, que es el VAR quien tiene que avisarle.

La expulsión de Huijsen obligó al Real Madrid a jugar en inferioridad durante más de una hora, lo que repercutió en el esquema táctico y las posibilidades de victoria en San Sebastián. Sin embargo, con uno menos, tras una gran jugada de Mbappé, Güler marcó el segundo gol del Real Madrid.