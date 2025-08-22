Jarro de agua fría para el Barca tras firmar la paz con Ter Stegen: "Traidor, rata.."

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y todos los capitanes de Primera División se reunieron ayer para valorar la solicitud que, según anunció el pasado 11 de agosto la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), elevaría a UEFA y FIFA para disputar fuera del territorio nacional un partido de LaLiga EA Sports del presente curso 2025/26.

En un comunicado, la AFE recordó haber requerido a LaLiga "un informe descriptivo con todos los detalles para poder informar a los futbolistas y conocer su opinión" sobre ver un posible Villarreal-Barcelona en EE.UU.

"En su respuesta, la patronal negó responsabilidad alguna para anticipar el plan y se comprometió, únicamente, a informar del avance del proceso de las autorizaciones", añadió la nota de prensa. Ante eso la AFE consideró que, "por la ausencia de diálogo y de información a los jugadores, el inicio de los trámites de un proyecto impulsado por LaLiga y aprobado sin ninguna información por la Junta Directiva de la RFEF, es una falta de respeto para los futbolistas cuando implica cambios a nivel deportivo y un desplazamiento como trabajadores fuera del territorio nacional en el marco de una liga doméstica". "'Estamos unidos. Queremos respeto y transparencia'.

Con este contundente mensaje, la AFE exige a las instituciones españolas implicadas toda la información sobre un proyecto que cambiaría la competición y que requiere de un diálogo, negociación y acuerdo previo con todos los agentes del fútbol y, fundamentalmente, con "los principales actores, que somos nosotros", zanjó el texto del sindicato.

Una negativa tajante a que se dispute el encuentro en Miami que en el caso del Barça ha sido especialmente llamativa. Y es que en el caso del FC Barcelona, fue Marc-André Ter Stegen quien representó al equipo en la reunión. El portero alemán, que este verano recuperó el brazalete tras su desencuentro con el club por una operación, trasladó después lo ocurrido a sus compañeros de capitanía, entre ellos Araujo, De Jong o Pedri. La conclusión fue clara: los jugadores no quieren asumir un viaje transatlántico en plena temporada.

"No puede volver al equipo..."

La firma de Ter Stegen - según informan fuentes cercanas al jugador- no tiene nada que ver con el conflicto ya cerrado por su lesión y su futuro en el Barça pero aún así no ha gustado mucho en el club y ha generado polémica entre los aficionados que ha mostrado su indignación en redes sociales. "Si este es el capitán estamos arreglados", "traidor", "Sigue dando por c.., la rata", "No puede volver al equipo ni para llevar el agua, esto no es un capitán es un hijo de p...", con algunos de los comentarios que inundan "X".

Los capitanes no quieren jugar en Miami porque lo ven como un desgaste añadido en un calendario que ya les exprime al límite. Y lo más significativo: esa negativa no es solo del Barça, sino de todos los equipos, incluido el propio Villarreal.

El club castellonense, directamente implicado en este Villarreal-Barça, todavía no ha ofrecido una postura pública, pero sus capitanes también mostraron en la reunión su desacuerdo. “Ningún jugador tenía información”, insisten.