Jenni Hermoso agranda su legado y ya es centenaria en México

Jennifer Hermoso sigue haciendo historia en el futbol mexicano. La delantera española alcanzó los 100 partidos oficiales en la Liga MX Femenil, un logro que se concretó en la jornada 8 del Apertura 2025, en el duelo entre Tigres y Querétaro. La atacante inició como titular y así quedó registrada una marca que demuestra su formidable trayectoria desde que llegó al país en 2022.

Procedente del FC Barcelona, la campeona del mundo decidió sumarse al balompié mexicano impulsando su crecimiento internacional. Desde entonces, Hermoso ha sido referente tanto por su nivel de juego como por la proyección que ha dado al torneo. Tres años después, su presencia sigue siendo un atractivo para la afición.

Su carrera en México comenzó con Pachuca, donde disputó 41 encuentros antes de unirse a Tigres Femenil. Con las Amazonas ya suma 59 partidos, consolidándose como una de sus jugadoras más influyentes. En total, Hermoso acumula 79 duelos de fase regular y 21 de liguilla, siempre con protagonismo dentro del área.

Los títulos también han llegado: en 2024 levantó el trofeo de Campeón de Campeonas frente a Rayadas, un clásico que fortaleció aún más su vínculo con Tigres. Además, en lo individual, su aporte ofensivo ha sido constante con 22 goles (siendo la sexta máxima goleadora histórica de la liga). Seis de ellos los ha anotado en el actual torneo, donde pelea por los primeros lugares de la tabla de goleadores.

El siguiente compromiso de Tigres será contra Chivas en el Estadio Akron, un partido donde Hermoso buscará seguir agrandando su legado.