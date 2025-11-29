Joan García hace el paradón de la Liga para evitar el 1-2 del Alavés... Y al momento marca Olmo el 2-1 del Barça

Hansi Flick va recuperando jugadores importantes, aunque se han lesionado otros como Fermín, que apunta a dos semanas de baja. De Jong no jugó contra el Alavés por un “asunto personal”, dijo el técnico alemán en DAZN, sin querer profundizar.

Entre los futbolistas que ha recuperado están Raphinha y el portero Joan García. El brasileño ya había tenido minutos ante el Athletic Club y ante el Chelsea, y este del Alavés fue su primer duelo como titular. El guardameta ha jugado estos tres partidos desde el inicio y contra el Alavés dejó lo que es la parada de la Liga.

El conjunto vasco marcó a los 43 segundos y amenazó después, con empate en el marcador tras el tanto de Lamine. En una de las llegadas a la espalda de la defensa, Rebbach se frenó ante Eric y metió un balón al área pequeña. El rematador parecía que podía ser Boyé y por eso Joan García se fue al suelo. Por detrás, llegaba Calebe, que fue quien disparó finalmente. Y desde el suelo, el meta azulgrana tiró de abdominales para levantar los brazos y despejar a córner. En la jugada siguiente, Dani Olmo marcó el 2-1. Se pasó de un posible 1-2 al 2-1.