Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, da un consejo a Alfredo Duro tras su accidente: "Vamos a centrarnos"

Alfredo Duro, histórico colaborador del programa El Chiringuito de Jugones, fue víctima de un impactante accidente durante los encierros de San Sebastián de los Reyes. El periodista deportivo participaba en la tradicional carrera cuando, al tropezar con una de las barreras instaladas en las calles de la localidad madrileña, cayó al suelo y fue arrollado por varios cabestros. La escena, grabada desde distintos ángulos, fue calificada de “impresionante” por los propios miembros del programa de Mega, que vivieron momentos de tensión al conocer la noticia.

Pedrerol no se corta contra Alfredo Duro

El primero en reaccionar públicamente fue el presentador Josep Pedrerol, quien abrió la emisión de El Chiringuito con un mensaje tranquilizador dirigido a la audiencia. Con rostro serio, el comunicador intentó calmar la preocupación generalizada por el estado de salud de su compañero: “Vamos a estar pendientes del estado de Alfredo Duro, tranquilidad. Se ha pegado una leche guapa, pero va a recuperarse y a ponerse bien”, dijo.

No obstante, tras ese primer mensaje de calma, Pedrerol no dudó en reprochar a Duro su decisión de participar en los encierros a sus casi 65 años. En un tono muy crítico pero también cercano, el presentador dejó clara su opinión: “Es una faena. No tenemos edad para estas cosas, Alfredo. Estamos para estar en casa viendo la tele, salir a pasear, un poco de petanca…”, añadió, antes de lanzar una advertencia directa: “Vamos a intentar centrarnos. Ya te lo dice tu mujer y yo también”.

Durante el programa, se emitieron las imágenes del accidente desde varios ángulos, incluidos fragmentos inéditos que mostraban el momento exacto de la caída y el posterior arrollamiento. El análisis en plató se centró también en la fortuna que tuvo el periodista al no haber caído hacia uno de los laterales de la calle, zona por donde pasan corriendo todos los cabestros. Esta circunstancia podría haber agravado notablemente las consecuencias del incidente.

Duro no se acuerda del accidente

El colaborador Cristóbal Soria aportó un detalle relevante sobre el estado de Duro tras la embestida: “Él no se acuerda del golpe”, explicó, haciendo referencia a una posible pérdida de conciencia momentánea. Poco después, el periodista Juanfe Sanz ofreció más información sobre el parte médico: “Le han dado seis puntos en la cabeza”, confirmó, añadiendo que también “uno de los problemas en las costillas le estaba provocando que se le oprimiera un pulmón”. A raíz de estas complicaciones, Duro fue trasladado inicialmente al Hospital Reina Sofía y posteriormente al Hospital de La Paz, donde quedó ingresado en observación.

Pese a la gravedad del accidente, el estado general del periodista es estable y se encuentra fuera de peligro. Así lo confirmó el propio Chiringuito durante la emisión del programa, donde también se difundió un mensaje grabado por el propio Alfredo Duro desde el hospital. En el video, el periodista quiso tranquilizar a sus seguidores con un tono positivo y animado: “Tranquilidad, estoy francamente bien”, dijo mirando a cámara.

Fiel a su estilo, Duro bromeó incluso en medio del contexto hospitalario: “Hoy todo el mundo me echa la bronca”, comentó entre risas, consciente de las críticas recibidas por haber participado en un evento tan arriesgado. En ese mismo mensaje, y con un toque de humor que no pasó desapercibido para los espectadores, anunció una decisión contundente: “Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia”, renunciando así de forma definitiva a volver a correr delante de los toros.

A nivel físico, el propio afectado confirmó el alcance de sus lesiones: “Creo que tengo varias costillas rotas y una conmoción ligera en la cabeza”, relató en su breve intervención. La actitud positiva del periodista fue destacada por Pedrerol al final del programa: “Viéndole así, yo creo que nos anima a todos”, señaló, más tranquilo al ver que su compañero se encontraba en buen estado anímico.