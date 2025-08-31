Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, opina del penalti a Lamine Yamal en Vallecas: le basta con dos emojis de caritas

La primera parte del Rayo Vallecano - Barcelona en Vallecas tuvo todos los ingredientes de un partido vibrante, polémico y abierto. Desde el pitido inicial, el choque se presentó con un guion de ida y vuelta, en el que el Barça buscaba el control a través de la posesión y la calidad individual, mientras el Rayo trataba de responder con intensidad, velocidad y verticalidad. El resultado al descanso, 0-1 para los azulgranas, no solo reflejaba la diferencia mínima entre ambos, sino también el momento clave que desequilibró la balanza: el penalti señalado sobre Lamine Yamal en medio de un ambiente de confusión tecnológica por los problemas del VAR.

El inicio fue frenético. Apenas al minuto tres, Lamine ya se dejaba notar con un potente zurdazo que obligó a Batalla a intervenir. El joven extremo, con la responsabilidad del nuevo ’10’ del Barcelona, se mostraba decidido a marcar territorio desde el principio. Raphinha también tuvo la suya poco después, tras un error en la salida de balón del Rayo, pero definió mal cuando Ferran Torres esperaba completamente solo en el área. El Barcelona amenazaba, pero los locales no se quedaban atrás. A los 12 minutos, Ratiu tuvo la ocasión más clara hasta ese momento, rematando a bocajarro dentro del área. El estadio contuvo el aliento, pero Joan García se vistió de héroe y sacó una mano providencial que evitó el 1-0.

Problemas con el VAR

Ese ritmo frenético coincidía con una noticia inquietante: el VAR no funcionaba correctamente. Ya en los primeros compases se informó de problemas en el monitor del árbitro en el campo, y que la comunicación con la sala VAR estaba limitada. Una circunstancia que ya se había dado en otros estadios y que convertía cada acción polémica en un riesgo de controversia. Se trabajaba para restablecer la señal, pero durante minutos clave no hubo posibilidad de revisar imágenes. En un fútbol que ha acostumbrado a jugadores y aficionados a la lupa tecnológica, la sensación de desprotección arbitral era evidente.

Mientras tanto, el partido seguía su curso, con el Rayo empujando y el Barça buscando claridad en ataque. El momento decisivo llegó en el minuto 37. Lamine encaró dentro del área a Chavarría y cayó al suelo tras un contacto con el defensa. Busquets Ferrer no dudó y señaló penalti. La reacción fue inmediata: protestas airadas de los jugadores del Rayo, amarilla para Batalla y para Trejo, y un estadio que rugía contra la decisión. En circunstancias normales, esa acción se habría revisado en la pantalla del VAR, pero en Vallecas no había imágenes disponibles. Era la tormenta perfecta: una jugada polémica, un árbitro seguro de su decisión y la tecnología ausente.

La opinión de Iturralde González

Los analistas no tardaron en pronunciarse. Iturralde González, en el Carrusel de la SER, defendió la decisión arbitral: “Para mí es penalti claro, le pilla con la pierna levantada y le arrolla”. Su análisis buscaba enfriar la discusión, aunque las protestas del Rayo siguieron sonando en la grada.

Al descanso, el marcador señalaba 0-1, pero la conversación giraba en torno a dos temas: la sombra del VAR averiado y el penalti. Porque la tecnología volvió a dar señales de vida pasada la media hora, aunque demasiado tarde para disipar las dudas sobre el penalti. Todo el mundo hablaba de eso, como de Josep Pedrerol. El presentador de El Chiringuito, que publicó un mensaje con dos emojis de caritas que lo decían todo: incredulidad y cierta ironía ante la situación.