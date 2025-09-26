Un ex jugador del Barça afirma que un reconocido compañero de La Masia "mató y se comió a una paloma" delante de él

El futbolista del FC Alverca, Sergi Gómez, ha desatado una ola de reacciones en redes sociales tras compartir una anécdota impactante sobre su convivencia con Mauro Icardi en La Masia.

Durante una entrevista con Post United, Gómez recordó un episodio que, según sus propias palabras, marcó para siempre su percepción del delantero argentino. La historia, que ha trascendido rápidamente, describe una escena que roza lo insólito: Icardi cazó una paloma con un tirachinas casero, la preparó y se la comió en presencia de sus compañeros.

El hecho ocurrió poco después de la llegada de Icardi a La Masia, la residencia del FC Barcelona para las jóvenes promesas del club.

Sergi Gómez, que compartió piso con él durante varias temporadas junto a Marc Muniesa y Sergi Roberto, relató cómo el argentino ideó un plan para cazar una paloma que anidaba en un árbol cercano. Con una madera en forma de Y y una goma comprada en una ferretería, Icardi construyó su propio tirachinas y, tras varios intentos, logró derribar al ave desde una altura de unos 25 metros.

Un episodio que quedó grabado en la memoria de sus compañeros

Lo que siguió fue aún más sorprendente. Según Gómez, Icardi recogió la paloma, la llevó a la residencia, le arrancó las plumas, le extrajo las piedras del buche y, con una percha de alambre, la ensartó para asarla sobre una hoguera improvisada.

Todo el proceso lo llevó a cabo con una calma que dejó atónito al resto de sus compañeros. “Ahí dije: ‘la que me espera de aquí en adelante’”, confesó Gómez, quien aún recuerda con asombro la escena.

La anécdota, que ha generado un torrente de comentarios en redes, refleja el carácter impulsivo y poco convencional de Icardi, así como la intensidad de la convivencia en La Masia, donde los jugadores compartían no solo entrenamientos, sino también momentos de su vida cotidiana.

Sergi Gómez, que mantuvo una estrecha relación con Icardi durante aquellos años, asegura que el episodio quedó grabado en su memoria como uno de los más inesperados de su etapa formativa.

A pesar del impacto de la historia, Gómez subrayó que guarda un gran aprecio por Icardi, con quien compartió piso y vivencias durante varios años. “Le tengo un aprecio... Claro, vivimos muchísimo tiempo juntos y si ve esto sabe que eso lo tengo en el corazón”, concluyó entre risas, dejando claro que, pese a lo extraño del suceso, la convivencia con el argentino dejó una huella imborrable en su paso por La Masia.