Directo
Kairat Almaty - Real Madrid, en directo hoy: alineación, resultado y mejores jugadas de la fase de liga de Champions League
Los de Xabi Alonso visitan Kazajistán en busca de su segundo triunfo europeo y con la misión de dejar atrás la dura caída en el derbi madrileño
Última hora del Kairat Almaty - Real Madrid, en directo hoy: jornada 2 de la fase de liga, Champions League, en vivo online
Kairat Almaty: motivado tras la victoria local y con ilusión por el partido histórico
El Kairat Almaty llega a este duelo europeo con el impulso de su victoria reciente por 3-1 en la liga kazaja contra el FC Zhenis, que sirvió para levantar la moral tras su derrota en la primera jornada de Champions por 4-1 ante Sporting CP. Este será su debut en el Estadio Almaty Central (Ortalyq) en la fase de liga de la Champions League, gran hito para un club que busca dar la sorpresa y aprovechar las condiciones locales, como la altitud y el clima seco, que complican la visita de rivales europeos. El entrenador Rafael Urazbakhtin confía en que la ilusión del grupo y el apoyo de la afición sean claves para sumar puntos históricos frente a uno de los grandes del continente.
El Real Madrid llega tras una dura derrota en el derbi madrileño
El equipo merengue arrastra una dura caída de 5-2 ante el Atlético de Madrid en la séptima jornada de LaLiga EA Sports, su primer revés oficial de la temporada en el torneo local, lo que genera un ambiente de necesidad de recuperación anímica. Tras este resultado, los blancos viajan a Kazajistán con la presión de recuperar el sendero de la victoria y con el saldo positivo que dejó el triunfo por 2-1 en la primera jornada contra el Olympique de Marsella. El conjunto dirigido por Xabi Alonso combina experiencia y juventud, pero tendrá que afrontar el partido con bajas significativas en defensa y tras una extenuante travesía aérea que añade una dificultad extra.
El reconocimiento de campo
🚶
La diferencia abismal en el valor de las plantillas
La marcada diferencia económica entre ambos equipos es un dato destacado para este partido histórico. De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla del Real Madrid está valorada en aproximadamente 1.400 millones de euros, mientras que la del Kairat Almaty alcanza unos 12,73 millones de euros. Esta diferencia, cercana a las 110 veces, refleja la gran brecha entre la plantilla europea con mayor valor del torneo y la del debutante kazajo, que juega en una liga menos competitiva a nivel internacional. A pesar de esta disparidad, el Kairat afronta su primer gran duelo en estas instancias de Champions en su estadio con gran ilusión, buscando aprovechar la localía y las condiciones climáticas adversas a su favor.
El Real Madrid ya está en el estadio Almaty Central (Ortalyq)
📍
Listo el vestuario merengue
👕
Ya tenemos la alineación del Kairat Almaty
Ellos son los once elegidos por Rafael Urazbakhtin:
- Sherkhan Kalmurza (82)
- Erkin Tapalov (20)
- Aleksandr Martynovich (14)
- Yegor Sorokin (80)
- Luis Mata (3)
- Damir Kasabulat (4)
- Ofri Arad (15)
- Aleksandr Mrynskiy (24)
- Valeriy Gromyko (55)
- Jorginho (7)
- Dastan Satpaev (9)
Ya tenemos la alineación del Real Madrid
Ellos son los once elegidos por Xabi Alonso:
- Courtois (1)
- Asencio (17)
- Huijsen (24)
- Alaba (4)
- Fran García (20)
- Tchouaméni (14)
- Dani Ceballos (19)
- Güler (15)
- Mastantuono (30)
- Vinicius (7)
- Mbappé (10)
El Real Madrid realizó el viaje más largo de su historia en Champions
El Real Madrid realizó un viaje que superó los 6.000 kilómetros y cerca de diez horas de vuelo, la travesía más largas de su historia en la Champions League, para disputar el partido contra el Kairat Almaty en Almaty, Kazajistán. Esta expedición incluyó un vuelo directo desde Madrid con paso por Abu Dabi y atravesó tres husos horarios, lo que obligó a preparar un plan logístico exhaustivo para minimizar el impacto del jet lag y la fatiga. El equipo aterrizó en la madrugada del domingo y se hospedó en el hotel Intercontinental de Almaty, adaptándose a un clima seco y frío, y a la altitud cercana a la cordillera Trans-Ili Alatau (850 metros sobre el nivel del mar), factores poco habituales para los blancos. Este viaje, realizado apenas 24 horas después de la dura derrota 5-2 en el derbi madrileño, añadió un factor extra de exigencia física y mental para el club que busca retomar el camino ganador en su competición favorita.
Estamos en modo Champions
🙌
Ya está listo el estadio Almaty Central (Ortalyq) de Kazajistán
🏟️
La lista de convocados de Xabi
📋
Palabras de Xabi Alonso
🎙️
Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido de hoy
🔥
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, por la segunda jornada de la UEFA Champions League. 👋🏻⚽
✕
Accede a tu cuenta para comentar