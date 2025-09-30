Kairat Almaty - Real Madrid, en directo hoy: alineación, resultado y mejores jugadas de la fase de liga de Champions League

El Real Madrid realizó un viaje que superó los 6.000 kilómetros y cerca de diez horas de vuelo, la travesía más largas de su historia en la Champions League, para disputar el partido contra el Kairat Almaty en Almaty, Kazajistán. Esta expedición incluyó un vuelo directo desde Madrid con paso por Abu Dabi y atravesó tres husos horarios, lo que obligó a preparar un plan logístico exhaustivo para minimizar el impacto del jet lag y la fatiga. El equipo aterrizó en la madrugada del domingo y se hospedó en el hotel Intercontinental de Almaty, adaptándose a un clima seco y frío, y a la altitud cercana a la cordillera Trans-Ili Alatau (850 metros sobre el nivel del mar), factores poco habituales para los blancos. Este viaje, realizado apenas 24 horas después de la dura derrota 5-2 en el derbi madrileño, añadió un factor extra de exigencia física y mental para el club que busca retomar el camino ganador en su competición favorita.