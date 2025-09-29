Kairat Almaty - Real Madrid hoy: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El Real Madrid sufrió un golpe de realidad en el Metropolitano. Tras un inicio inmaculado con siete victorias, seis en Liga y una en Champions, en siete partidos, el conjunto de Xabi Alonso sufrió su primer batacazo de la temporada. No fue una derrota cualquiera, fue encajar cinco goles en un derbi ante el Atlético de Madrid dejando muy malas sensaciones y ceder el liderato de la competición al Barcelona, que venció por la mínima a una competitiva Real Sociedad.

Sin embargo, llega la Champions League, el agua que todo lo cura para el Real Madrid. De hecho, la última vez que el Atlético ganó al conjunto blanco, este alzó la Copa de Europa a final de temporada. El siguiente paso para poder acercarse a lograrlo también este año es lamerse las heridas y hacer olvidar la mala imagen del sábado ante el Kairat Almaty. El conjunto blanco ha tenido que recorrer 7.000 kilómetros para llegar a Kazajistán y viajar un día antes de lo habitual. No es la única complicación para el Real Madrid.

Vuelve el drama a la defensa: un mes sin lateral derecho

La resaca del derbi se volvió todavía más dura según el club iba emitiendo nuevos anuncios. El primero y más doloroso llegó cuando el Real Madrid comunicó la lesión de Carvajal. Se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha y, aunque desde Chamartín no se comunican plazos, se espera que esté fuera alrededor de un mes. La situación es alarmante porque Trent, el otro lateral derecho de la plantilla, también está lesionado.

Fútbol.- Dani Carvajal sufre una lesión en el sóleo y estará un mes de baja Europa Press

El inglés tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda y estará de baja en torno a seis u ocho semanas. Por si fuera poco, Militao, que abandonó el derbi al descanso, tampoco ha viajado a Almaty. No está lesionado, pero se queda en Valdebebas recuperándose de la fuerte contusión que sufrió el pasado sábado. Con este panorama en defensa, Xabi tiene dos opciones: repetir la defensa del Ciutat de Valencia con la entrada de Fran García y Carreras de central o colocar a Valverde en el lateral.

Se espera que Vinicius y Mbappé, que fueron los únicos en dar la cara junto con Güler y Mastantuono, repitan en el once para intentar recuperar la tranquilidad y lograr un triunfo en la segunda jornada de la máxima competición continental. Sin embargo, Xabi Alonso está demostrando que la puerta de las rotaciones siempre está abierta y podría haber alguna sorpresa en ataque.

Spain Primera Division - Atletico De Madrid vs Real Madrid DPA vía Europa Press Europa Press

Un Kairat modesto pero ilusionado

El líder de la liga de Kazajistán está a años luz del Real Madrid en todos los aspectos, incluido a nivel de plantilla, pero el partido será una auténtica fiesta para la ciudad, que vivirá algo histórico. En Lisboa cayeron 4-1 en el debut en Champions League, pero la locura es total ya que se han superado las 150.000 peticiones de entradas para un estadio con 23.800 espectadores. El Madrid se enfrenta al sueño de todo un país.

UEFA Champions League MD-1 - Kairat Almaty vs Real Madrid MAXIM SHIPENKOV Agencia EFE

Horario y dónde ver online TV el Kairat Almaty - Real Madrid, Champions League

El partido se juega en horario adelantado al habitual de la Champions League y comenzará a las 18:45 horas (hora peninsular española) y será televisado por M+ Liga de Campeones de la plataforma Movistar Plus. En dicha compañía se podrá ver en el dial 60 y en Orange en el 115. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Kairat Almaty - Real Madrid

Kairat Almaty

Posible alineación del Kairat Almaty: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Yegor Sorokin, Luis Mata; Damir Kasabulat, Ofri Arad, Aleksandr Mrynskiy, Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.

Real Madrid

Posible alineación del Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Bellingham, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

El árbitro será el italiano Marco Guida.