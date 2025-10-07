Kroos lanza un serio aviso al Barça y predice su futuro en la Champions

El FC Barcelona naufragó ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-1) y encajó su primera derrota en LaLiga EA Sports 2025-26. Un partido en el que los azulgranas, que fallaron un penalti para empatar con 2-1, no pudieron aguantar el ritmo frenético de un excelso cuadro sevillista, que le dejó sin liderato.

Los goles del exazulgrana Alexis Sánchez, de penalti, y de Isaac Romero permitieron a los de Matías Almeyda adelantarse en la primera mitad, que Marcus Rashford, que acabó tocado, cerró con un tanto que hacía creer en la remontada. Robert Lewandowski dispuso de la oportunidad de poner el 2-2 en el minuto 76 y con un penalti que mandó fuera, y el Sevilla no perdonó. Carmona y Akor Adams, en el 90 y el 96, se encargaron de ofrecer a los andaluces una victoria ante los azulgranas diez años después.

Los azulgranas encadenaban así dos derrotas consecutivas tras perder contra el Sevilla y el PSG y se han marchado al parón de selecciones con muchas dudas en el aire y con demasiadas estrellas señaladas por su falta de actitud.

Tras esta derrota y a pocas semanas del Clásico -se disputa el próximo 26 de octubre-, el ex futbolista del Real Madrid, Toni Kroos, no ha dudado en lanzar un serio aviso al Barça señalando los riesgo del sistema del Hansi Flick.

El centrocampista alemán que colgó las botas en 2024 analizó la situación de los blaugranas en el podcast que realiza con su hermano Félix. En la última entrega de 'Einfach mal Luppen' habló del Barça y de los últimos reveses que ha sufrido, tanto en la Champions como en LaLiga. Unas palabras que fueron recogidas por El Chiringuito.

Durante su intervención, Kroos reconoció que el FC Barcelona practica el fútbol más atractivo de Europa. No obstante, el exjugador madridista aprovechó para tirarle un dardo a sus eternos rivales.

"Creo que asumen muchos riesgos... en un mal día de Pedri, (Lamine Yamal) o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions", avisó el alemán.

"Le pasará en Champions..."

"El año pasado ya les pasó con el Inter de Milán (en semifinales de la Champions) y este año, ya sea en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final en algún momento se toparán con un rival así", advierte el ex internacional teutón que vaticina el futuro del Barça en esta temporada.

"Tengo claro que esto le pasará al Barcelona en la Champions League aunque en LaLiga creo que no, porque son muy dominantes", subrayó dejando claro que no ve a los culés como candidatos a hacerse con la Orejona..

El exfutbolista alemán hizo hincapié en el cansancio que muestran los jugadores blaugranas en los últimos minutos y retrata la falta de soluciones e Flick al respecto. "A partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo para cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás", sentenció.