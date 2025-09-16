Kylian Mbappé comienza su caza (la Champions)

Cuando Xabi Alonso llegó al Real Madrid ya había ganado una heroica Champions con el Liverpool de Rafa Benítez, en aquella final contra el Milán en la que marcó un tanto. Sin embargo, eso no valía, no era suficiente en el Madrid. «Cada día entrenando en Valdebebas pasaba por delante de fotos, fotos y más fotos de jugadores levantando Copas de Europa», reconocía en la revista Líbero cuando se marchó al Bayern Múnich, a seguir aprendiendo de Pep Guardiola. «El Real Madrid es la Champions. Y te das cuenta desde el primer momento. Si quieres formar parte de la historia del club, si quieres que se te recuerde, tienes que ganar una Champions», decía hace ya muchos años.

La persecución de la Champions de Mbappé

Y también hace ya muchas Copas de Europa ganadas por el Real Madrid. De la Décima ha pasado a 15 y por eso, ahora, el equipo blanco sigue siendo la Champions. Y por eso, también, acabó llegando Kylian Mbappé. Se había cansado de no tener éxito con el PSG, pero cuando aterrizó en Madrid, tras tantas vueltas, resulta que quien se llevó la Champions fue el club francés. «Quiere ganar todos los títulos posibles. Todavía no la ha podido ganar. En el Real Madrid es un objetivo también del club. Quiere ganar todos los títulos posibles y vamos a intentar hacerlo juntos», decía ayer Tchouaméni. La pregunta que le hicieron después a Xabi es si ve a Mbappé obsesionado con ganar el trofeo que le falta y que persigue, como el capitán Ahab a la ballena en Moby Dick: «No le veo ansioso», contestó el entrenador vasco. «Todos estamos con sensaciones de que esto es un proyecto que está empezando. Dentro del proyecto de estar en el Madrid, uno de los objetivos en el camino es ganar la Champions. Ojalá sea más pronto que tarde y que estemos recorriendo el camino correcto para llegar ahí. Kylian es parte de esto», continuaba el entrenador vasco.

Mbappé es campeón del mundo, finalista en el último Mundial y ha jugado una final de Champions, pero sabe que necesita ganarla para completar un palmarés que pase a la historia de los grandes. El curso pasado fue extraño, porque le costó aclimatarse al nuevo equipo y cuando lo hizo, ese Real Madrid, que llegaba de ganar la competición, no estaba para muchos trotes. De ahí el aterrizaje de Xabi. Con él en el banquillo y con un año ya en el vestuario blanco, Mbappé tiene otra cara, más ganas y el objetivo mucho más definido: «Sin duda, Kylian es un líder. Por personalidad, experiencia y por la influencia que tiene en el resto», explicaba Xabi Alonso, que repite mucho que el grupo necesita jugadores que carguen con el peso de llevar al resto: «Es uno de ellos y cuando ese grupo es fuerte y se consolida, el resto ya sabe hacia dónde tiene que mirar y a quién tiene que seguir. Kylian es uno de ellos», continuaba.

El líder del Real Madrid

Él, además, no tiene las dudas que sí tuvo el año pasado. Manda en el ataque del Real Madrid, ha sido titular en todos los encuentros, mientras que Vinicius ha sido sustituido en todos. «El año pasado marcó muchos goles y sigue haciéndolo esta temporada. Como equipo también estamos mejorando. Él juega a un nivel increíble, como todas las temporadas, y sabemos que con él tenemos más oportunidad de ganar todos los partidos», explicaba Tchouaméni, que le ve en el Real Madrid y también en la selección francesa.

Es un futbolista sin dudas, que tira los penaltis, que decide los partidos y al que físicamente se le ve mucho más fino que antes. «Era optimista. Después del Mundial de Clubes tenía ganas de que pudiera conectar y que fuera poco a poco para poder conocerlo. Al final ves el jugador que es y la inquietud que tiene por el juego», continuaba ayer Xabi Alonso acerca de su delantero.

Y pese a que, en este comienzo de la competición, todo el mundo da vueltas a si Mbappé necesita la Champions, al futbolista se le ve tranquilo. «Le gusta mucho saber y entender las cosas y cuando lo hace luego florece toda esa calidad individual. Le necesitamos a él y a la calidad colectiva del grupo para que luego él pueda hacer lo suyo diferente. No solo es o Kylian, Vini o Rodrygo, necesitamos que el equipo funcione; que tengamos calidad colectiva con y sin balón para que luego ellos hagan las cosas diferentes», continuaba Xabi Alonso acerca de lo que le pide al delantero y lo que le pide al resto de futbolistas.

La importancia de la Champions en el Real Madrid

En la primera edición de esta nueva Champions, el Real Madrid tuvo que pasar por el play-off para poder jugar los octavos. Fue una liguilla rara, al nivel de ese equipo, poco definido, con Mbappé tímido y cierta dejadez general. Xabi no va a permitirlo esta vez.

Quiere convencerles de que hay que volver a recuperar el carácter que transmiten los pasillos de Valdebebas, llenos de fotos de futbolistas levantando la Champions. No es un club normal el Madrid y no lo es gracias a su colección de Champions en su museo: «Probablemente si no hubiéramos ganado la Décima, no me hubiese ido tranquilo del Real Madrid», reconoció ayer Xabi Alonso. «Porque antes de ganar esa Copa de Europa fueron tres semifinales perdidas. Muchos aprendimos que para ganar hay que perder también, y a veces bastante», dice.