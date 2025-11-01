Lamine Yamal: "Nicki Nicole y yo no estamos juntos. Y no ha sido por ninguna infidelidad"

En las últimas horas, Lamine Yamal y la cantante argentina Nicki Nicole han puesto punto final a su relación sentimental, un vínculo que había comenzado el pasado verano y que había captado gran atención mediática por la juventud y la proyección internacional de ambos. La confirmación de la ruptura llegó a través del propio futbolista del FC Barcelona, quien decidió aclarar públicamente los motivos de la separación en una intervención en el programa D Corazón, emitido por La 1 y conducido por Javier Hoyos.

Lamine pone fin a los rumores

Yamal quiso detener el aluvión de rumores que en los últimos días habían circulado en redes sociales y en ciertos medios de comunicación sobre una supuesta infidelidad. El jugador fue tajante en su respuesta, asegurando que no ha existido ningún tipo de engaño ni tercera persona implicada en el fin de su relación con la cantante. “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”, declaró.

La pareja había iniciado su relación durante el verano. Lamime Yamal se ha consolidado como una de las promesas más firmes del fútbol español, mientras que Nicki Nicole es una de las artistas más reconocidas del panorama musical latino. A lo largo de los meses, ambos compartieron en redes sociales diversas fotografías y momentos juntos, lo que generó una amplia atención por parte de sus seguidores. Era habitual verles aparecer en publicaciones en las que se mostraban en actitud cómplice, confirmando así una relación que había comenzado de forma discreta, pero que pronto se volvió pública.

Sin embargo, todas esas imágenes han desaparecido recientemente de sus respectivos perfiles, un gesto que suele acompañar a los procesos de ruptura de celebridades y que en este caso no pasó desapercibido para sus fanáticos. Tanto Yamal como Nicki Nicole eliminaron prácticamente todas las fotos conjuntas que habían compartido.

Ruptura tras un polémico Clásico

El desenlace de esta relación llega poco después del Clásico disputado entre el FC Barcelona y el Real Madrid, un partido de máxima exigencia en el que Lamine Yamal tuvo una actuación discreta después de haber sido muy protagonista en la previa.

La noticia coincidió, además, con la difusión de informaciones sobre una fiesta celebrada en Milán, en la que supuestamente se habría visto a Yamal acompañado por la modelo e influencer Anna Gegnoso. Rápidamente, varios medios y usuarios de redes sociales relacionaron ese episodio con la ruptura con Nicki Nicole, interpretando que podría haber sido la causa del distanciamiento. Sin embargo, el propio Yamal volvió a desmentir categóricamente esas versiones. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, reiteró. Según explicó, su presencia en Milán respondía a un acto social sin vinculación sentimental alguna, y la coincidencia temporal con el final de su relación fue puramente casual.

Por su parte, Nicki Nicole no ha realizado declaraciones públicas sobre la separación hasta el momento. La artista, que había viajado en varias ocasiones a Barcelona para acompañar a Yamal, mantenía una relación estable con el futbolista pese a sus respectivas agendas profesionales. Se la había visto en el palco del estadio blaugrana en más de una ocasión, incluyendo un encuentro de la Liga de Campeones frente al Olympiakos, donde apoyó al jugador. Su presencia en esos partidos había sido interpretada como una muestra del buen momento que atravesaba la pareja, que parecía consolidarse conforme avanzaba el año.

La distancia y los compromisos laborales de ambos podrían haber influido en la decisión de poner fin a la relación, aunque ninguno de los dos ha querido ofrecer más detalles. En cualquier caso, ambos han optado por la discreción tras la confirmación oficial, evitando prolongar el interés mediático en un tema que consideran personal.