Lamine Yamal se une al club de Messi o Zidane: cinco veces en las que un equipo se salva gracias al regreso de un lesionado

Volver de una lesión suele ser un proceso lento, lleno de dudas y necesidad de adaptación. Pero hay jugadores que desafían esa lógica y regresan como si nunca se hubieran ido, salvando a su equipo en el momento más crítico. Como Lamine Yamal, que asistió a Lewandowski para que el Barça alcanzara el liderato nada más volver, repasamos cinco regresos que marcaron historia.

En 2002, Zinedine Zidane reapareció tras varias semanas de baja por molestias musculares. Lo hizo en el Camp Nou, en pleno Clásico, y marcó el gol de la victoria para el Real Madrid. Su regreso fue una declaración de autoridad y cambió el rumbo de la temporada blanca.

Lionel Messi, en la Champions League de 2013, volvió tocado del bíceps femoral en el partido de vuelta contra el PSG. Entró en la segunda parte y, aunque no marcó, revolucionó el juego. Su sola presencia bastó para que el Barça empatara y se clasificara. Fue un regreso silencioso pero decisivo.

Fernando Torres, en 2008, regresó tras una lesión en el tobillo y lo hizo con un doblete ante el Chelsea en Anfield. El Liverpool necesitaba ganar para seguir en la pelea por la Premier, y el Niño respondió con goles y liderazgo.

En Italia, Diego Milito volvió justo a tiempo para disputar la final de la Coppa Italia en 2010. Marcó el único gol del partido ante la Roma y dio el título al Inter. Ese regreso fue el preludio de una temporada histórica que culminaría con el triplete.

Marco Reus, capitán del Borussia Dortmund, reapareció en 2019 tras una larga baja. En su primer partido, frente al Mainz, anotó el gol de la victoria. Su regreso fue celebrado como el renacer del líder, y su impacto devolvió la esperanza al equipo en plena lucha por la Bundesliga.

Estos cinco regresos confirman que hay jugadores que no necesitan adaptación ni minutos para recuperar su influencia: lo llevan en la sangre. Volver y decidir, todo en un solo partido.