Laporte jugará en el Athletic

El Athletic Club ha confirmado que la FIFA "ha autorizado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de su homóloga de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)" de Aymeric Laporte para que el club bilbaíno pueda inscribir al central internacional.

"Una vez que dicho CTI sea emitido se podrá realizar la inscripción del jugador Aymeric Laporte en el Athletic", anuncia la entidad bilbaína en su comunicado.

El pasado 3 de septiembre el Athletic reveló que "de momento" no podría incorporar" a Laporte porque la FIFA había denegado esa solicitud de la RFEF para obtener el 'transfer' internacional del futbolista.

El Athletic cumplió a tiempo

En su comunicado, la entidad bilbaína explicaba que el 1 de septiembre, y "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", el Athletic, el Al-Nassr y Laporte "acordaron la transferencia" del defensa internacional al club vasco "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones".

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguraban.