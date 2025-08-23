Directo
Levante UD - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 2 de LaLiga EA Sports
Los blaugranas buscan sumar un nuevo triunfo ante el recién ascendido Levante, que viene de perder en Mendizorroza
Levante UD - FC Barcelona: jornada 2 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Algunos datos del Levante - Barça
👀
Declaraciones de Julián Calero
🎙️ "Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa y vamos a intentar competirles lo mejor que podamos, sobre todo para que nuestra gente se sienta digna".
🎙️ "Me gustaría mantener la personalidad del equipo el mayor tiempo posible, pero este tipo de equipos te quitan la posibilidad de ser tú mismo y eso hace que te tengas que adaptar".
🎙️ "Todos sabemos del potencial del Barça, es un equipo con muchísimo fondo de armario y una calidad tremenda. Ellos no tienen que tener un gran día y nosotros tenemos que tenerlo muy bueno para que sus virtudes luzcan lo menos posible".
Los convocados de Flick
📋
Declaraciones de Hansi Flick
🎙️
FC Barcelona: Último entrenamiento previo al juego de hoy
🔥
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Levante UD y el FC Barcelona, por la segunda jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻⚽
✕
