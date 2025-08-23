Levante UD - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 2 de LaLiga EA Sports

🎙️ "Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa y vamos a intentar competirles lo mejor que podamos, sobre todo para que nuestra gente se sienta digna".

🎙️ "Me gustaría mantener la personalidad del equipo el mayor tiempo posible, pero este tipo de equipos te quitan la posibilidad de ser tú mismo y eso hace que te tengas que adaptar".

🎙️ "Todos sabemos del potencial del Barça, es un equipo con muchísimo fondo de armario y una calidad tremenda. Ellos no tienen que tener un gran día y nosotros tenemos que tenerlo muy bueno para que sus virtudes luzcan lo menos posible".