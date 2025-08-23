Acceso

Levante UD - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 2 de LaLiga EA Sports

Los blaugranas buscan sumar un nuevo triunfo ante el recién ascendido Levante, que viene de perder en Mendizorroza

Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates a goal with his teammates during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Mallorca and FC Barcelona at Son Moix Stadium on August 16, 2025 in Mallorca, Spain. AFP7 16/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Levante UD - FC Barcelona, en directo hoy: jornada 2 de LaLiga EA SportsAFP7 vía Europa PressEuropa Press
Levante UD - FC Barcelona: jornada 2 de LaLiga EA Sports, en vivo online

Algunos datos del Levante - Barça

Declaraciones de Julián Calero

🎙️ "Sabemos que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa y vamos a intentar competirles lo mejor que podamos, sobre todo para que nuestra gente se sienta digna".

🎙️ "Me gustaría mantener la personalidad del equipo el mayor tiempo posible, pero este tipo de equipos te quitan la posibilidad de ser tú mismo y eso hace que te tengas que adaptar".

🎙️ "Todos sabemos del potencial del Barça, es un equipo con muchísimo fondo de armario y una calidad tremenda. Ellos no tienen que tener un gran día y nosotros tenemos que tenerlo muy bueno para que sus virtudes luzcan lo menos posible".

Fútbol.- Julián Calero: &quot;No le vamos a poner la alfombra roja al Barcelona&quot;
Fútbol.- Julián Calero: "No le vamos a poner la alfombra roja al Barcelona"Europa Press

Los convocados de Flick

Declaraciones de Hansi Flick

FC Barcelona: Último entrenamiento previo al juego de hoy

¡¡COMENZAMOS!!

Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Levante UD y el FC Barcelona, por la segunda jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻

