El Levante repatriará los restos de su fundador, José Ballester, fallecido en el exilio en 1970

El Levante anunció este lunes que la próxima semana serán repatriados los restos mortales de su fundador, José Ballester, que junto a su esposa falleció en el exilio en Francia en 1970, y que el club ha preparado un homenaje en memoria de ambos para el próximo 6 de septiembre.

Una delegación del Levante viajará este domingo a Villiers-Adam (Francia), donde asistirá a la exhumación de los restos de José Ballester Gozalvo y su mujer, Teresa Molins Gausach. En Francia serán recibidos por el alcalde de la población, Bruno Mace, y está previsto que descubran una placa conmemorativa para recordar que en el cementerio de esta localidad fueron enterrados en 1970.

El estadio Ciutat de València acogerá el 6 de septiembre el acto de homenaje a José Ballester Gozalvo y Teresa Molins, que consistirá en la instalación de una capilla ardiente, de 11 a 13 horas, en el palco del estadio Ciutat de València y a las 12:00 horas tendrá lugar un acto institucional.

José Ballester Gozalvo, fundador del Levante FC en 1909, fue una figura clave en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político comprometido, y, exiliado tras la guerra civil española, vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde falleció.