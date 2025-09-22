Lewandowski no se corta sobre lo que piensa del Balón de Oro: “Es un premio más comercial”

La alfombra roja del fútbol mundial se prepara para recibir a las mayores estrellas en la gala del Balón de Oro 2025, que tendrá lugar este lunes en el Théâtre du Châtelet de París. El evento, organizado por France Football, volverá a coronar al mejor jugador y a la mejor jugadora del año, además de entregar galardones como el Trofeo Kopa o el Trofeo Yashin. Entre los candidatos al premio masculino destacan nombres como Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, pero la conversación sobre el valor del trofeo no ha estado exenta de polémica en los últimos meses.

Uno de los más claros en sus declaraciones ha sido Robert Lewandowski: el delantero del FC Barcelona concedió en agosto una entrevista a la BBC y dejó una reflexión contundente sobre lo que para él significa realmente el Balón de Oro.

En la conversación, el periodista le sugirió que, por el rendimiento mostrado, el premio debería recaer en un jugador del FC Barcelona, club al que pertenece desde 2022 y con el que la temporada pasado conquistó Liga y Copa del Rey quedándose a las puertas de la primera final de Champions de los culés en los últimos diez años. Lewandowski no dudó en responder con sinceridad: “Por cómo hemos jugado toda la temporada, por el fútbol que hemos mostrado, por supuesto que tenemos jugadores que pueden ser favoritos para ganar estos títulos, porque ahora mismo no sé qué es más importante", expresaba el delantero blaugrana.

Sin embargo, más allá de opinar sobre quién debe ganar el galardón, Lewandowski cuestionó el mérito del ganador de France Football: “El premio The Best de la FIFA, tengo que decir que es más justo; el Balón de Oro, es más comercial”.

El delantero polaco, de 37 años, no se quedó ahí. Cuando el entrevistador le recordó que muchos consideran que el Balón de Oro 2021 debería haber sido suyo en lugar de Leo Messi, que ganó ese año el séptimo de sus ocho galardones. Lewandowski dejó ver todavía cierta frustración por aquel desenlace: “Nadie puede entender esta situación. Sí, es como parte del fútbol, parte de algo, algo de política”.

El trasfondo de estas declaraciones está en lo cerca que Lewandowski estuvo de levantar el Balón de Oro. El polaco fue el gran favorito en 2020, año en el que destrozó registros goleadores y conquistó el triplete con el Bayern de Múnich. Sin embargo, esa edición fue cancelada por la pandemia de Covid-19.

Un año más tarde, en 2021, el delantero firmó otra temporada memorable en la Bundesliga, anotando 41 goles en liga, un récord histórico en Alemania. Todo apuntaba a que sería su momento, pero finalmente el trofeo fue para Messi, decisión que generó división entre expertos, aficionados y futbolistas.

“Estaba en el mejor momento de mi carrera, lo gané todo con mi club”, recordó Lewandowski en la entrevista. “Creo que lo difícil de ese caso es que hasta ahora no sé por qué”. Ese mismo año, recibió el premio Delantero del Año y había ganado antes el The Best de la FIFA en 2020 y 2021, galardón que, según él mismo admite, le parece más transparente y equitativo que el Balón de Oro.

Sus palabras reabrieron el debate sobre hasta qué punto el galardón premia el rendimiento deportivo o si existen factores externos, como la popularidad del jugador, intereses de las organizaciones, el peso mediático de su club o incluso la narrativa que rodea a cada temporada.

FC Barcelona v Valencia CF - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Mirando al presente: Lamine Yamal, Raphinha y más favoritos

Pese a las heridas del pasado, Lewandowski no quiso cerrar la puerta al presente. Preguntado por quién debería ganar el premio este 2025, el ariete no dudó en elogiar a algunos de sus compañeros del Barcelona: “Hay muchos jugadores ahora que pueden ganar el Balón de Oro. La temporada de Lamine Yamal fue increíble, pero al final todo depende de lo más importante. Aún le queda mucho tiempo, si no este año, quizá el próximo. Raphinha también tuvo una temporada impresionante. Tenemos jugadores que pueden ser favoritos para ganar este tipo de título”.

El capitán de Polonia reconoce así que el Barça cuenta con varios futbolistas en la carrera por el galardón, aunque mantiene su escepticismo sobre los criterios que terminarán imponiéndose en la votación final.

El Balón de Oro 2025 pondrá fin a las especulaciones este lunes en París. Con 30 nominados en la categoría masculina y 30 en la femenina, además de premios para jóvenes, entrenadores y porteros, la ceremonia volverá a ser una cita ineludible para los amantes del fútbol. Mientras el mundo espera para conocer al sucesor de Rodri Hernández, las palabras de Robert Lewandowski quedan flotando como recordatorio de que, más allá de lo que supone agrandar la leyenda del futbolista que levanta este trofeo, el debate sobre qué significa realmente ser “el mejor del mundo” sigue más vivo que nunca.