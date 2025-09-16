El líder indiscutible del Real Madrid, que llega a los 50 goles de blanco

Hay muy pocas dudas de que Mbappé es el líder de este Real Madrid. En su segunda temporada se ha colocado el «10» en la camiseta y se nota en el campo. Es el máximo goleador en lo que va de Liga, con cuatro tantos, y abrió la Champions con un doblete desde el punto de penalti y una chilena acrobática que pudo ser el 1-0 casi antes de empezar. Después probó a Rulli varias veces en una primera parte en la que el Real Madrid asedió al Olympique de Marsella, pero sin puntería. Fueron 11 tiros entre los tres palos su mejor registro en mucho tiempo, del que no sacó beneficio. No es la primera vez que le pasa esto al Real Madrid de Xabi Alonso, que genera mucho más fútbol y presiona más alto que en la etapa anterior, pero todavía no ha encontrado la caja de la dinamita. Su puesta en escena en el estreno de la Champions fue muy distinta que la del año pasado, con varios partidos a baja intensidad que le impidieron después meterse entre los ocho primeros clasificados. Ahora el equipo es muy intenso, aunque no consigue hacerlo todo el tiempo.

Mbappé no falló desde el punto de penalti para llegar a los 50 goles con la camiseta del Real Madrid en todas las competiciones después de 64 partidos, el más rápido en conseguirlo fue Cristiano Ronaldo, que solo necesitó 51 choques según datos de Opta. «Para nosotros es una alegría que siga haciendo goles y sintiéndose cómodo. Nuestro trabajo es hacerle llegar balones y que tengas muchas opciones delante de la portería rival», decía Fede Valverde sobre la estrella del Real Madrid, que siempre está en el campo mientras Rodrygo y Vinicius se reparten los minutos. «No jugamos como queríamos el segundo tiempo, en el primero estuvimos mucho mejor. El rival también hizo que no pudiéramos estar bien los noventa minutos. Nosotros nos confiamos quizá demasiado, pensando que las jugadas nos van a salir. Tenemos que mejorar eso y mantener la actitud más tiempo de lo que lo hicimos hoy», continuaba en Movistar + el uruguayo.

Lamentaba la expulsión de Carvajal, que obligaba al Madrid a jugar en inferioridad por segundo partido consecutivo. Una acción que el VAR, a cámara lenta, sentenció como agresión aunque el toque fuese casi imperceptible. «Merecimos ganar por más diferencia. Creamos mucho peligro para meter más goles de jugada y no de penalti», añadía Courtois.