Lío en la gala del Balón de Oro a la llegada del Barcelona: "¡Ousmane, Ousmane!"

Anécdota tensa en la gala del Balón de Oro 2025, que se está celebrando en París. Y con el Barça como protagonista. En una gala que estaba transcurriendo con total normalidad y en la que todos los que iban llegando eran recibidos entre vítores, aplausos y peticiones de fotos, el ambiente se ha enrarecido cuando la delegación culé hacía acto de presencia.

Especialmente a la entrada de Lamine Yamal. Un grupo numeroso de asistentes que se encontraba frente al 'photocall' de la alfombra roja ha empezado a corear el nombre de Ousmane Dembélé, principal favorito a llevarse el galardón y, por supuesto, el predilecto de la afición parisina. A gritos de "Ousmane, Ousmane" recibieron a Yamal y al resto de la delegación, con Joan Laporta, Hansi Flick, Raphinha, Pau Cubarsí, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Pero la cosa no ha terminado ahí. Mientras seguían las fotos grupales e individuales, los asistentes cambiaron el grito de su favorito por los insultos al club catalán: "Puta Barça", se ha podido oír por un nutrido grupo de asistentes.

Eso sí, la delegación barcelonista no ha cambiado el gesto en ningún momento ni ha entrado al trapo de provocaciones. A la espera de que se anuncie oficialmente el premio, los parisinos han querido dejar claro quién es su favorito para ganarlo.