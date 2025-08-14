Lío monumental con las jugadoras de la Selección por lo que han hecho con Montse Tomé

La salida de Montse Tomé de la Selección Española ha provocado un gran revuelo especialmente por la actitud de las futbolistas y la alargada sombra de Jenni Hermoso que ha planeado sobre la asturiana hasta acabar con su cese.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) oficializaba el pasado lunes lo que era un secreto a voces: Montse Tomé dejaba de ser la entrenadora de la selección española femenina de fútbol y Sonia Bermúdez la relevaba en el cargo. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, delegó la decisión en Reyes Bellver, quien oficializó un cambio en el que el peso de la jugadoras ha sido clave. Prueba de ello y de que no contaba con el respaldo del vestuario, es que ni una sola de las futbolistas de La Roja se ha pronunciado sobre su salida no ha reaccionado a su carta de despedida.

Un silencio atronador que ha sido duramente criticado en redes sociales y al que la asturiana resta importancia en la primera entrevista tras su cese. La seleccionadora ha tratado de restar importancia a la actitud de las internacionales e incluso asegura que ha recibido muchas llamadas y mensajes de futbolistas.

Sin embargo que la asturiana ha trabajado en un entorno difícil y que la relación con los pesos pesados de la selección era pésima es algo innegable, hasta tal punto que en el llamado 'acuerdo de Oliva' entre el CSD, la RFEF y la selección española femenina se llegó a poner su cabeza encima de la mesa.

Montse Tomé no contó nunca con la confianza de las jugadoras, aplaudió a Rubiales en la polémica Asamblea en la que se negó a dimitir y su órdago con una primera lista forzada sin previo aviso acabó por confirmar la fractura definitiva. Tras siete horas de negociación, El Gobierno se comprometió con las jugadoras para que después de los dos primeros partidos de la Nations League, Montse Tomé fuera cesada de sus funciones como seleccionadora. Pero lo cierto es que siguió y, a partir de ahí, las polémicas no cesaron.

La asturiana consiguió la Liga de Naciones y el reciente subcampeonato de Europa y deja al combinado nacional en el número 1 del ranking mundial. Sin embargo, eso no fue suficiente para calmar un vestuario que era un auténtico polvorín.

"Le han hecho la cama"

Montse Tomé prefirió disparar contra Rafael Louzan tras su cese que enfrentarse a las futbolista pero son muchos los que consideran que claramente le "han hecho la cama".

Su salida ha provocado un incendio en "X" donde muchos aplauden su cese y a Jenni Hermoso mientras otros cargan con dureza contra las internacionales. "Estrellitas malcriadas", "Dinosaurias caprichosas", "Mal educadas"... las redes se han inundado de críticas hacia unas jugadoras que ya montaron el conocido motín de las 15 rebeldes contra Vilda.

"Siempre la culpa del entrenador no de las estrellitas...", "Es vergonzoso a Vilda le hicieron lo mismo...", "La RFEF vuelve a doblegarse ante el capricho de las Dinosaurias...", "Si no hay educación, al menos profesionalidad..." son algunos de los comentario que se pueden leer en "X".

Críticas a las jugadoras en redes sociales "X"

Pero sin duda una de los reproches más duros lo protagonizó el periodista deportivo Álvaro Benito. "La sensación que hay es la del gran poder que ostentan las jugadoras", aseguró. "¿Os habéis fijado? Son las 11:36 de la noche. La noticia se ha conocido hace unas 10 horas aproximadamente y, por ahora, no ha habido ningún mensaje de alguna futbolista despidiéndose de Montse Tomé, después de dos años en los que se ha ganado la Nations y se ha sido subcampeón de Europa perdiendo en los penaltis.. Quizás el dúo que viene ahora, comandado por Bermúdez, tenga más convivencia o más feeling con lo que son las jugadoras", sentenció.

Montse Tomé ya es pasado pero, a pesar del silencio, el ruido continúa.