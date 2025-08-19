Lío monumental con Munuera Montero por lo que hizo en el Mallorca-Barça: "El CTA está molesto"

La primera gran polémica de la temporada 2025-26 llegó en la primera jornada, en el partido que enfrentó al Mallorca con el Barcelona.

El equipo azulgrana se adelantó pronto, con el tanto de Raphinha tras la asistencia de Lamine Yamal, dos de los protagonistas de la temporada pasada. El segundo lo logró Ferran Torres, que jugó de delantero titular por la baja de Lewandowski, y ahí llegó el lío. Ferrán marcó el tanto mientras Antonio Raíllo, jugador del Mallorca, yacía en el suelo tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Desde entonces el debate no ha cesado y son muchas las voces críticas con la actuación de José Luis Munuera Montero.

Una polémica a la que también se refirió ayer el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. “Ojalá no tengamos que hablar de los árbitros y no quiero hablar demasiado. No me toca comentar lo que pasa en otros partidos", aseguró el entrenador madridista. Luego le preguntaron por la polémica del Mallorca - Barcelona: "Escuché a Arrasate y lo explicó muy bien”. (Arrasate dijo: "El cuarto árbitro le ha dicho a Munuera Montero delante mío que parase, que era un golpe en la cabeza. Pensaba que había pitado, luego he visto que no. He alucinado un poco. En las charlas dicen que hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza. Me ha chocado muchísimo. Cuando te da el balón en la cabeza a veces estás mareado. No daba crédito cuando he visto que iba hacia el mediocampo").

"Me consta que el CTA está molesto"

Pero no solo son futbolista, entrenadores y aficionados los que no han dudado en mostrar su indignación. Esta actuación, al parecer tampoco ha gustado nada al Comité Técnico de Árbitros. Al menos así lo aseguró Estrada Fernández en ElDesmarque Madrugada.

"Me consta que el CTA está molesto y algunos árbitros sorprendidos por la decisión (de no parar el encuentro y dar por válido el gol de Ferran Torres) de Munuera Montero en el partido, la verdad que es un error no forzado. A mí que cuesta entender, y más teniendo la intención de pitar, que no parase el partido y evitase que el Barcelona marcara ese gol. El protocolo es muy claro, Arrasate le da una lección de reglas de juego en directo y públicamente y eso deja muy mal a un árbitro profesional de LALIGA EA SPORTS", comenzó afirmando Estrada Fernández.

"El protocolo está para cumplirlo, básicamente por un criterio de objetividad. El árbitro no es médico y lo que tiene que hacer es curarse en salud, que entre el médico del Mallorca y que sea él quien decida si puede o no continuar el jugador", añadió en el citado programa.

Tras el revuelo provocado, Estrada Fernández espera que el CTA de las explicaciones oportunas: "Manifestaron que habría transparencia y espero que la portavoz explique esta decisión porque creo que, a nivel público, seguidores, jugadores y clubes tienen que saber cuál es la decisión del CTA sobre esta jugada, y me consta que es Marta Frías la que va a dar las explicaciones".