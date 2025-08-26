Lucas Vázquez encuentra su nuevo equipo en Alemania

Un adiós y un nuevo comienzo. Lucas Vázquez cerró su etapa en el Real Madrid este verano tras 18 años de vínculo con el club blanco. Con 34 años y más de 400 partidos a sus espaldas, el gallego ya ha elegido destino y en las próximas horas se unirá a un proyecto alemán de primer nivel.

El nuevo equipo de Lucas Vázquez

Fabrizio Romano adelantó que Lucas Vázquez ya tiene todo acordado con su próximo club. El lateral, agente libre tras finalizar contrato con el Real Madrid, firmará por dos temporadas y ya ha superado el reconocimiento médico en Alemania. Su incorporación se hará oficial en las próximas horas y pondrá punto final a las especulaciones que lo habían vinculado con destinos tan dispares como Arabia Saudí, Catar, Turquía o incluso el Deportivo de la Coruña.

El Bayer Leverkusen será su nuevo destino. El equipo alemán, subcampeón de la última Bundesliga tras la hegemonía recuperada por el Bayern, afronta un nuevo ciclo bajo las órdenes de Erik ten Hag tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid. Con refuerzos como Loic Badé y Christian Kofane, la plantilla aspira a dar un salto competitivo en Alemania y en la Champions League.

La carrera de Lucas Vázquez, en cifras y títulos

Formado en la cantera del Real Madrid desde los 16 años, Lucas Vázquez dio el salto al primer equipo en 2015 tras un curso cedido en el Espanyol. Desde entonces se mantuvo una década con la camiseta blanca, adaptándose tanto como extremo derecho como en el rol de lateral. En total disputó 402 partidos oficiales, con 38 goles y 73 asistencias, además de convertirse en uno de los jugadores más polivalentes de la plantilla.

El Real Madrid despide a Lucas Vázquez con un homenaje Real Madrid/ María Jiménez Agencia EFE

Su palmarés es uno de los más destacados de la historia reciente del club con cinco Champions League, cuatro Ligas, cuatro Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Supercopas de España y una Copa del Rey, para un total de 23 títulos. Cifras que lo colocan al nivel de leyendas históricas en cuanto a trofeos conquistados.