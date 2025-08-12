Luis Enrique aparta a Donaruma y el PSG le abre la puerta: estos son sus posibles destinos

Escándalo en el fútbol francés: Gianluigi Donnarumma fue excluido de la convocatoria del Paris Saint-Germain para la Supercopa de Europa frente al Tottenham. La resolución marca un punto de inflexión en la relación entre el club francés y el arquero italiano que podría salir destino a la Premier..

Según adelantó L’Équipe, la decisión de no incluir a Donnarumma en el grupo que viaja a Udine para disputar el encuentro, constituye una señal inequívoca de que el PSG le cerró la puerta y lo instó a buscar un nuevo destino. Vale recordar que su contrato finaliza en 2026 y está muy lejos de renovar.

Cumple contrato en 2026, pero que uno de los mejores porteros del mundo, considerado uno de los pilares del equipo y protagonista destacado en la campaña europea de la pasada temporada, haya quedado fuera del primer desafío de la temporada parece dejar las cosas muy claras.

El descarte del guardameta italiano no responde a una cuestión táctica puntual ni a una lesión, sino a una decisión institucional que, según el medio francés, deja claro el mensaje del PSG: el ciclo de Donnarumma en París ha terminado.

Fabrizio Romano informó en DAZN Transfer que esta decisión ha provocado la ruptura de relaciones con el club, lo que desembocaría en una no renovación con el PSG, forzando su salida este verano o en 2026 como agente libre.

La Premier o Italia

Según sus declaraciones, el portero italiano no formará parte del equipo del Paris Saint-Germain para disputar la Supercopa de Europa contra el Tottenham, un hecho que marca un claro distanciamiento con el club parisino. "No es que se vaya al banquillo, no está en el equipo. Es el portero que ganó la Champions con el Paris Saint-Germain, entonces hay caso Donnarumma. No va a renovar su contrato con el PSG. No hay acuerdo", explicó.

"Le queda un año de contrato, pero la sensación que tengo, hablando con mis fuentes, es que Donnarumma va a salir este verano, en los próximos días. Hay mucho interés de Premier League", puntualizaba.

En este escenario, el PSG estaría dispuesto a desprenderse de Donnarumma por un precio considerablemente más bajo de lo que marcaría el mercado y el Manchester United podría ser su destino, según información recogida por ESPN.

El United tiene la posibilidad de incorporar a Donnarumma por una cifra cercana a 26 millones de libras (30 millones de euros). Además, el Inter de Milán, eterno rival del antiguo club de Donnarumma, el AC Milan, también ha mostrado interés en el arquero.