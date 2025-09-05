Luis Enrique, trasladado al hospital tras una caída en bicicleta

Luis Enrique es baja para los próximos partidos del París Saint Germain. Suena raro, pero así es después de que el club parisino haya informado de que su entrenador ha sufrido este viernes una caída en bicicleta.

Después del accidente, el técnico asturiano fue trasladado al hospital de manera urgente y necesitará ser operado de una fractura de clavícula. "El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo", terminaba el comunicado del PSG.

Luis Enrique no ha dejado de hacer deporte tras su retirada como futbolista, y de hecho está tan o más en forma que cuando jugaba. Es un enamorado del ciclismo y alguna vez ha confesado que tiene una gran colección de bicicletas, tan extensa que no quiso dar el número exacto de todas las que tiene.

Ya sufrió un percance en bicicleta en 2016, cuando era entrenador del Barcelona, pero no sufrió lesiones graves más allá de las quemaduras típicas en brazos y piernas al tocar en el asfalto. Ahora es muy probable que tenga que perderse varios partidos de su equipo y bastantes entrenamientos, por el reposo propio tras una operación en la clavícula.