Luis de la Fuente encuentra "9" para el próximo Mundial y no es Morata

Dijo Morata en la previa del partido ante Bulgaria que él iría a la selección aunque fuese para llevar el material. La cosa no va a llegar a tal extremo, aunque lo que sí parece claro es que el capitán ha perdido la titularidad en el puesto de «9», que ahora mismo es propiedad indiscutible de Oyarzabal, el hombre que marcó el gol del triunfo en la final de la Eurocopa y que en Sofía hizo el primero en el camino hacia el Mundial de 2026.

Es el goleador de Luis de la Fuente, con el que ha marcado 11 de sus 17 tantos como internacional absoluto. Y, además, al seleccionador le encanta el rol que puede interpretar Mikel, capaz de jugar de «9», pero aportar movilidad, juego fuera del área y llegada desde atrás si es necesario.

España se encuentra cómoda con Oyarzabal en ese juego de combinación que casi siempre acaba en una jugada de Lamine Yamal por la derecha. El primer tanto de esta fase de clasificación para la Copa del Mundo lo hizo Oyarzabal por el centro, después de un pase enorme de Zubimendi. Tiene olfato en el área el futbolista de la Real Sociedad y, fuera de ella, sabe jugar muy bien con y sin la pelota. Además es un especialista desde el punto de penalti.

Oyarzabal fue definitivo en la Eurocopa y se perdió el Mundial de Qatar por una rotura del ligamento cruzado que se produjo en un entrenamiento con la Real en marzo de 2022. Aquel percance le dejó fuera de los planes de Luis Enrique, que seguramente hubiera contado con él. Ahora, aunque quedan nueve meses para el de Estados Unidos México y Canadá, sin duda sería titular con España por delante de Morata y del resto de futbolistas que pueden jugar en esa posición habituales en la selección.

Los internacionales entrenaron este viernes en el estadio Vasil Levski de Sofía, después de su victoria allí mismo ante Bulgaria y antes de poner rumbo a Konya, Turquía, donde este domingo disputan la segunda jornada del Grupo E. Será el compromiso más complicado de toda la fase de clasificación, porque es en casa del equipo con más nivel después de los de Luis de la Fuente. Los de Arda Güler vencieron en Georgia (2-3) y ahora amenazan a la vigente campeona de Europa.

Lamine Yamal, que se retiró con unas molestias en la espalda, evoluciona bien y podrá jugar frente a los turcos.