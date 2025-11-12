Luis Rubiales, tajante: "Todo fue una cortina de humo de Pedro Sánchez"

El 20 de agosto de 2023, España se convirtió en campeona del mundo. El sueño se hizo realidad después de derrotar nada más y nada menos que a Inglaterra en la final. Sin embargo, más allá de un logro histórico lo que copó todos los comentarios en radios, webs y redes sociales fue la actitud del presidente de la Federación, Luis Rubiales.

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato, dio la vuelta al mundo y todos los medios extranjeros se hicieron eco de ello. A pesar de que desde la Federación trataron de quitar hierro a este asunto, medios de todo el mundo recogieron el "pico" que ha robado protagonismo a un título épico y provocó un tsunami sin precedentes que dinamitó la RFEF y provocó una purga sin precedentes con la salida del presidente a la cabeza,que acabó siendo juzgado y condenado por agresión sexual.

Meses después de la sentencia, Luis Rubiales ha vuelto al foco mediático tras la publicación de su libro "Matar a Rubiales". El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol acudió al plató de El Chiringuito para “contar la verdad sin censura”, en una entrevista cargada de titulares.

Rubiales no había hecho declaraciones en medios de comunicación desde que fue condenado por agresión sexual a la jugadora española el pasado mes de febrero, una sentencia ratificada en segunda instancia en junio y que está pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo. El exdirigente federativo también está a la espera de que finalice la instrucción del caso Supercopa, en el que está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción y administración desleal junto a otros antiguos cargos de la RFEF.

Durante su intervención, se refirió directamente a Jenni Hermoso, protagonista del episodio del beso tras la final del Mundial femenino. El exmandatario aseguró que Jenni Hermoso cambió su relato y defendió que todo fue “consentido y sin mala intención”. "No voy a cambiar mi primer testimonio, como ha hecho Jenni. Fue un beso de emoción, sin ninguna connotación sexual. Jenni era mi amiga. No digo que la manipularon, lo que vi fue un movimiento inmediato de la extrema izquierda de este país, con unos intereses claros”, afirma.

No pido perdón a Jenni

Rubiales reconoce que ha recurrido la sentencia porque considera que los actos que cometió en el Mundial de Australia (2023) no corresponden con lo que la sentencia recoge. “He recurrido porque pienso que de lo que se me acusa es desorbitado. Pensamos que esto no es una agresión sexual”.

“No pido perdón a Jenni Hermoso a día de hoy, porque ella me dijo ‘vale’“, sigue afirmando el posible consentimiento de la jugadora de la Selección Española. “Lo que dice la sentencia con todo tipo de detalles no es verdad y Jenni y yo lo sabemos”, sigue defendiéndose de aquellas acusaciones.

La cacería de la izquierda

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, se mostró especialmente crítico en su intervención, asegurando que existió “un movimiento inminente e inmediato de la extrema izquierda de nuestro país, con unos intereses dirigidos y con una realidad paralela creada”. Según Rubiales, esta estrategia buscaba “un cambio de guion inmediato para ir a por mí” en un contexto político clave, en el que el presidente Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de los partidos independentistas para ser investido. Fue una cortina de humo para que se hablara de otra cosa".

En el ámbito político tampoco se libra Irene Montero. "Creo que se aprendió el nombre de Jenni ese día, no le ha interesado el fútbol femenino jamás. Con lo que hizo con la 'ley del sí es sí', permitiendo que haya violadores en la calle, no tiene autoridad para hablar sobre este tema". añadió el ex mandatario del fútbol español.

Por último, tampoco se mordió la lengua contra el nuevo presidente de RFEF, Rafael Louzan."Hizo una gestión desastrosa en Galicia. No conoce el fútbol desde dentro. Le interesa estar, no trabajar por la Federación. Es evidente que ha pactado con Tebas", sentencia Rubiales.