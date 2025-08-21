Luis Suárez vence a Ángel Correa en el duelo de pistoleros sin Leo Messi

Luis Suárez volvió a ser letal desde el punto de penalti. El uruguayo marcó un doblete decisivo en la victoria 2-1 de Inter Miami sobre Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, un partido en el que Lionel Messi no estuvo ni en la convocatoria y que acabó con la clasificación para el conjunto de Florida a las semifinales, donde se medirá a Orlando City en un duelo estadounidense.

Inter Miami vence a Tigres y avanza a semifinales de la Leagues Cup

El Chase Stadium fue escenario de un partido vibrante que comenzó con dominio de Inter Miami. A pesar de la ausencia de Messi, el conjunto dirigido por Javier Mascherano tomó la iniciativa desde el arranque y encontró premio temprano. A los 23 minutos, un centro de Jordi Alba impactó en la mano de Javier Aquino y el árbitro señaló penalti. Suárez, implacable desde los once metros, anotó el primero con un disparo seguro. El gol reforzó la confianza de las 'garzas', que incluso pudieron ampliar la ventaja con un mano a mano de Tadeo Allende, aunque la defensa mexicana evitó el segundo. En paralelo, la mala noticia llegó con la lesión de Alba, lo obligó a retirarse en el descanso.

La segunda mitad cambió el guion por completo. Tigres reaccionó y encontró en Ángel Correa a su jugador más desequilibrante, el argentino empató al 67' tras aprovechar un balón dividido en el área. Antes, el Inter ya había sufrido la expulsión de Javier Mascherano por protestas, lo que aumentó la tensión en el banquillo local. Con el 1-1, los mexicanos encerraron al rival y rozaron el segundo tanto, pero Óscar Ustari salvó a su equipo con una mano providencial.

Cuando parecía que el choque se encaminaba a los penaltis, otra mano dentro del área, nuevamente de Aquino, fue sancionada tras revisión del VAR. Suárez repitió ejecución al 89' para firmar el 2-1 definitivo, y en el descuento Tigres estuvo a centímetros de igualar con un cabezazo que golpeó dos postes antes de salir.

Superioridad total de la MLS sobre la Liga MX

Los cuartos de final confirmaron un cambio de tendencia, ya que todos los equipos de la Liga MX quedaron eliminados frente a rivales de la MLS. Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca se despidieron en una misma noche. De este modo, la Leagues Cup 2025 tendrá unas semifinales íntegramente estadounidenses, con tres plazas directas a la próxima Concacaf Champions League aseguradas para clubes de la MLS.

Los cruces están definidos. Seattle Sounders se medirá al LA Galaxy en California y, en la otra llave, Inter Miami enfrentará a Orlando City en el Chase Stadium, lo que asegura un final con sabor norteamericano en un torneo que había nacido como reto binacional.