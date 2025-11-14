Luto en el futbol español: muere Xabier Azkargorta a los 72 años

Luto en el fútbol español por la muerte a los 72 años en Bolivia del mítico entrenador español Xabier Azkargorta.

El ex futbolista y técnico vasco batalló contra varias complicaciones cardíacas en la última década y hoy, el Bolívar -club que dirigió con éxito-, anunció su fallecimiento: "Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano. El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994".

El "Bigotón" dirigió a la selección chilena entre 1995 y 1996, en el proceso mundialista rumbo a Francia 1998. Azkargorta llegó a Chile tras la hazaña de llevar a Bolivia al Mundial de 1994. Dirigió a varios clubes y en 2010 volvió a Bolivia, donde en el Bolívar llegó a semis de la Copa Libertadores en 2014. Su último club fue el Atlético Palmaflor de Cochabamba en 2020.

Como futbolista, Azkargorta no pasó de las categorías inferiores de la Real Sociedad y el Athletic por una grave lesión de rodilla pero fue un nombre propio ineludible en el fútbol español de los años 80. En nuestro país dirigió 229 partidos en Primera División entre los banquillos de Espanyol, Valladolid, Sevilla y Tenerife.