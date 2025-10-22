Maamma, la nueva perla de Marruecos y estrella del Mundial Sub-20: las redes sociales le comparan con Cristiano Ronaldo

Marruecos mostró desde el primer día que no llegó a Chile a pasearse durante el Mundial Sub-20. Venció 2-0 a España y ya empezó a emerger una gran figura, Othmane Maamma. Ese día no marcó, pero asistió a Yassine para el segundo gol tras superar a Pedro Díaz. Ese día no fue un espejismo, simplemente un avance de lo que estaba por llegar en el Mundial. Marruecos se llevó el trofeo tras vencer en la final a Argentina confirmándose como una nueva potencia al lograr su primer título tras las semifinales en el Mundial de Qatar de 2022.

Para sorpresa del mundo del fútbol, el combinado africano dio la sorpresa ante la Albiceleste en la gran final y Maamma ganó el Balón de Oro del campeonato. Este torneo cambia su trayectoria ya que no había disputado ni un solo minuto con el Watford, equipo que le fichó en verano procedente del Montpellier francés. Su relación con Francia no queda ahí ya que nació en territorio galo, concretamente en Arlés.

Captado para hacer historia

Marruecos siguió la fórmula Brahim con este joven y los 'Leones de Atlas' ya tienen su primer trofeo a nivel mundial. Este joven fue una gran apuesta del conjunto inglés, que, pese a no debutar aún, costó más de un millón de euros a sus 20 años. Había marcado dos goles a nivel profesional con el Montpellier, pero su gran salto ha sido en este campeonato. El futbolista de 1,82 m ha sorprendido a propios y extraños con sus actuaciones desde la banda derecha.

Copa Mundial Sub-20: Marruecos - Corea del Sur Elvis González Agencia EFE

El premio al mejor jugador del torneo se lo llevó de forma merecida por números y sensaciones. Marcó un importante gol ante Brasil en la fase de grupos y repartió un total de cuatro asistencias. Es un jugador agradable y llamativo de ver que destaca por su velocidad y por su regate. Desataca por su gran dominio del esférico con ambas piernas y el peligro constante en la conducción debido a la posibilidad de salir por ambas bandas y su constante insistencia en la búsqueda del regate.

El 'Cristiano Ronaldo marroquí': un parecido asombroso

Todos los que vieron la final del Mundial Sub-20 o aquellos que pudieron ver las repeticiones en redes sociales tienen una sensación común de 'déjà vu'. Encarriló la final con una asistencia tras una carrera en la que entró al área por la derecha en la que pareció el mismísimo Cristiano Ronaldo. Con su forma de correr, apoyarse y sobre todo de centrar parecía verse una jugada del astro portugués con su selección y no un joven con la de Marruecos.

El vídeo de la jugada se ha compartido desde diferentes cuentas en X y se ha hecho viral en todas ellas. Los usuarios alucinaban: "Sus movimientos son exactamente iguales" o "Alguien me explica por qué el '7' de Marruecos es la reencarnación de Cristiano Ronaldo", eran algunos de los comentarios en redes sociales. El jugador del Watford sigue a años luz de Cristiano Ronaldo, pero tiene claro su objetivo, explicado antes de la final: "Quiero inspirar a los niños marroquíes. Que sepan que pueden llegar lejos, sin miedo".