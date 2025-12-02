Mafia albanesa, rastreo de redes...: así actúa la 'Gucci Gang', la banda detrás de los robos a futbolistas

Las mayores estrellas del fútbol mundial no son inmunes a la delincuencia y sus casas se han convertido en uno de los objetivos preferidos de las bandas organizadas que se dedican al saqueo de viviendas de lujo. Estos asaltos planificados mantienen a la Premier league en alerta máxima ya que son varias las estrellas que han sido atacadas por bandas criminales que allanan sus casas y transportan sus bienes de lujo a Irlanda antes de intercambiarlos por drogas y armas.

Los delincuentes profesionales vinculados a la temida 'Gucci Gang' con base en Dublín apuntan a jugadores que viven en Cheshire y Merseyside y, según un informe al que ha tenido acceso Daily Mail, se asocian con delincuentes albaneses para robar objetos de valor, incluidos relojes con un valor de hasta 600.000 euros y joyas de diseñador.

Jugadores como Jack Grealish , Raheem Sterling , Alexander Isak y Alex Oxlade-Chamberlain han visto sus casas asaltadas en los últimos años. Los delincuentes acechan a los futbolistas y a las páginas de Instagram de sus WAGs para encontrar productos caros antes de reunir equipos de ladrones para lanzar asaltos millonarios.

El "modus operandi" de estas bandas criminales

Conscientes de que los cargos por robo doméstico conllevan penas más bajas que los robos a mano armada a bancos, atacan las propiedades de los jugadores de la Premier League, a menudo cuando la casa está ocupada y los sistemas de seguridad no funcionan.

Los ladrones utilizan equipos locales que se desplazan en grupos hasta las casas y tienen vigías y conductores de escape, que los ayudan a huir en minutos, estacionados en el exterior. De hecho, La lujosa región de Hale en el sur de Manchester se ha convertido en un coto de caza para estas bandas que aprovechan su proximidad a la M56 para huir.

Utilizan escaleras telescópicas para acceder a los pisos superiores y se dirigen inmediatamente a los dormitorios principales, ya que los jugadores a menudo guardan los objetos caros en sus vestidores. Una vez finalizada la operación, a los comerciantes de mercancías se les paga para garantizar que el botín sea genuino. Los artículos robados luego se envían a la Banda Gucci en Dublín, un sindicato criminal liderado por Glen Ward, encarcelado, con vínculos con el notorio cártel Kinahan.

Grealish y su pareja Sasha Attwood son algunas de las víctimas más recientes. Perdieron relojes y joyas por valor de más de un millón de euros después de que los ladrones asaltaran su mansión de Cheshire.

Ella dio la alarma, pero la banda huyó en cuestión de minutos. La terrible experiencia dejó a la estrella inglesa "traumatizada", pero la policía desestimó el caso después de no poder identificar a ningún sospechoso.

La estrella de Inglaterra admitió poco después del robo que había sacudido mucho a su familia y escribió en Instagram: "No puedo empezar a explicar lo devastado que estoy por el robo que tuvo lugar en mi casa. Mi familia lo es todo para mí y nada es más importante que garantizar su seguridad. Esta ha sido una experiencia traumática para todos nosotros; estoy muy agradecida de que nadie haya resultado herido".

Una fuente de la investigación confirmó a The Sun que 'se trata de delincuentes profesionales que saben que los riesgos de ser arrestados por un robo doméstico son mucho menores que por un robo a mano armada. Están bien organizados y no tienen miedo de asociarse con criminales albaneses que son expertos en realizar tareas de reconocimiento y encontrar puntos débiles en los sistemas de seguridad. Los objetos robados se envían luego a Escocia en coche y luego a través del Mar de Irlanda a la Banda Gucci, un sindicato criminal liderado por Glen Ward, encarcelado, con vínculos con el famoso cártel Kinahan".

"O bien se quedan con el material si lo quieren, o bien lo venden en Irlanda o en Europa, donde tienen importantes vínculos en España. Los delincuentes prefieren vender su botín en euros porque el billete de mayor valor es de 500 € en lugar de 50 libras", sentencia la fuente.

Habitaciones del pánico y soldados de élite

El temor a estos criminales ha llevado a varios clubes de la Premier League, incluido el Manchester United, a contratar equipos de seguridad para proteger las casas de los jugadores. Mientras que algunas estrellas tienen sus propios equipos de respuesta móviles disponibles las 24 horas, listos para responder en caso de emergencia. Los perímetros virtuales, conocidos como geofencing, también son comunes. El geofencing consiste en un muro invisible en los límites de las propiedades, monitoreado por CCTV y sensores de movimiento.

Asimismo, muchos futbolistas se han gastado una fortuna en construir habitaciones del pánico e incluso están contratando a ex soldados del SAS (Servicio Aéreo Especial británico) para proteger a sus familias en casa mientras juegan o realizan desplazamientos con sus equipos.

Asimismo, según un informe de seguridad publicado por los medios ingleses, los clubes se están volviendo reacios a compartir información de viaje con los medios y están informando a los nuevos fichajes sobre este problema y ofreciéndoles seguridad privada.

La oleada de violencia ha llevado también a las estrellas a adquirir perros adiestrados. Tras el ataque sufrido por el portero del Everton Robin Olsen, que fue asaltado en su casa por unos encapuchados armados con machetes, varias estrellas de la Premier optaron por esta medida de protección. Kyle Walker, jugador del Manchester City, decidió desembolsar una gran cantidad de dinero por un doberman. Según publica The Sun, el defensor inglés pagó 46.000 euros por el perro que ha sido entrenado para reaccionar a ciertas palabras que solo la familia conocerá. Walker contactó con Chaperone K9, con sede en Leicestershire, que ha suministrado perros a otras estrellas como Marcus Rashford o Raheem Sterling

¿Qué es el SAS, el cuerpo de elite en el que los futbolistas reclutan ex soldados?

Servicio Aéreo Especial británico Youtube La Razon

El Servicio Aéreo Especial (en inglés, Special Air Service), más conocido por sus siglas SAS, es un cuerpo de ejército de fuerzas especiales del Ejército Británico. Formado por tres regimientos, sus funciones en tiempo de guerra son las operaciones especiales, y en tiempo de paz, principalmente el contraterrorismo, fundada por el teniente coronel Archibald David Stirling junto con el mayor irlándes Robert Blair Mayne y el teniente Jock Lewes de la India Británica.

El regimiento ha servido como modelo para la creación de las fuerzas especiales de muchos países del mundo. Aunque el SAS tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, se dio a conocer fuera del ámbito militar como una de las más respetadas unidades de élite del mundo tras la exitosa Operación Nimrod de 1980, cuando asaltaron a mano armada la Embajada de Irán en Londres para rescatar a los rehenes.

El SAS está compuesto por voluntarios de todos los cuerpos del ejército británico, siendo el Parachute Regiment (Regimiento de Paracaidistas) el que más soldados aporta al SAS. Para poder optar al SAS, hay que tener una antigüedad de al menos dos años en cualquier rama del ejército. La selección es especialmente dura. Se buscan candidatos con iniciativa, inteligencia, paciencia y que puedan trabajar bajo la presión a que se somete el SAS. Hasta el día de hoy no hay mujeres en esta rama militar ya que no hay noticias de mujer alguna que haya conseguido superar la prueba de selección. Los varones solamente pueden presentarse a estas pruebas entre los 18 y los 32 años.

Cuando abandonan el cuerpo son seleccionados por empresas de alta seguridad que demandan combatientes altamente preparados para cualquier ataque. Ahora, han pasado a entrar en nómina de las estrellas más importantes de la Premier.

De momento, las medidas de protección no parecen intimidar a unos criminales que continúan sembrado el terror en el mundo del fútbol.