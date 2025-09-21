Directo
Mallorca - Atlético de Madrid, en directo hoy: jornada 5 de LaLiga EA Sports en vivo
El Atleti parece haber corregido el rumbo en LaLiga con la victoria ante el Villarreal en el Metropolitano, después de una semana de Champions, los de Simeone visitan Son Moix
Última hora del Mallorca vs Atlético de Madrid, en directo hoy: jornada 5 de LaLiga EA Sports en vivo online
Apunta a ambientazo en Mallorca
El banquillo de ambos equipos
- Mallorca: Bergstrom, Toni Lato, Kumbulla, Antonio Sánchez, Omar Mascarell, Pablo Torre, Jan Virgili, Abdón Prats, Mateo Joseph, Pablo Maffeo, David López, Domenech.
- Atlético: Musso, Esquivel, Ruggeri, Molina, Marc Pubill, Javi Galán, Gallagher, Taufik S., Jano, Griezmann, Sorloth, Carlos Martín.
El once rojiblanco con Julián Álvarez
Diego Simeone ha decidido apostar fuerte en Son Moix y ha incluido a Julián Álvarez en el once inicial pese a sus molestias. El argentino compartirá ataque con Raspadori en un esquema 4-4-2 que busca más movilidad y pegada. En el centro del campo, Koke llevará la manija junto a Pablo Barrios, Giuliano y Nico González, una línea con mezcla de experiencia, juventud y recorrido físico para equilibrar las fases del partido.
En defensa, Simeone apuesta con Marcos Llorente como lateral derecho y la pareja de centrales formada por Lenglet y Hancko, con Le Normand completando la zaga. Oblak, fijo bajo palos, intentará recuperar confianza en un equipo que necesita mejorar atrás. La elección muestra la intención del Cholo de refrescar piezas, dar confianza a sus nuevos fichajes y, sobre todo, recuperar el carácter competitivo fuera de casa.
La apuesta de Arrasate
Leo Román defenderá la portería por detrás de una línea defensiva con Mateu Jaume y Johan Mojica en los costados, acompañados por la pareja de centrales formada por Raíllo y Valjent, junto al refuerzo de Kumbulla. Una zaga con cinco nombres naturales de atrás que refleja la intención de reforzar la solidez tras un inicio de curso marcado por la fragilidad.
En el centro del campo, Samu Costa, Morlanes y Sergi Darder conforman un trío que mezcla recuperación y criterio, con Darder como faro creativo. En ataque, la apuesta pasa por la velocidad de Asano y el poderío aéreo de Vedat Muriqi, referencia indiscutible del equipo. La combinación busca equilibrar contención y pegada, conscientes de que ante el Atlético no basta con resistir: el Mallorca necesita golpear en el momento justo para cambiar la dinámica de su temporada.
¡¡¡ESTE ES EL 11 DEL ATLÉTICO DE MADRID!!!
- Oblak; Marcos Llorente, Lenglet, Hancko, Le Normand; Koke, Barrios, Giuliano Simeone, Nico González; Julián Álvarez y Raspadori.
¡¡¡ESTE ES EL 11 DEL MALLORCA!!!
- Leo Román; Mateu Jaume, Raíllo, Valjent, Kumbulla; Johan Mojica, Samu Costa, Morlanes, Sergi Darder; Asano y Muriqi.
Momentos del pasado
Simeone, autocrítico y cauto antes de Son Moix
Diego Simeone encaró la previa con un discurso cargado de respeto hacia el Mallorca y de autocrítica hacia su propio equipo. "El Mallorca tiene unas características muy claras de juego por su entrenador, con una estructura reconocida y una gran fortaleza en su campo. Nos espera un partido duro, difícil, peleado y con pocos espacios", advirtió el argentino al analizar al rival.
El Cholo no evitó señalar las debilidades rojiblancas en este arranque de temporada. "Necesitamos mejorar en la parte defensiva, ser más contundentes ofensivamente y crecer individualmente para que el colectivo sea mejor. Somos conscientes de que debemos sumar fuera de casa para estar en la pelea", recalcó, consciente de que la irregularidad a domicilio está lastrando al Atlético.
La gran incógnita, Julián Álvarez, también apareció en su análisis. "Julián todavía está con alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones", explicó, antes de confirmar la evolución positiva de Hancko y el buen momento de Sorloth y Raspadori. "Todos los partidos son importantes, pero tras el esfuerzo europeo necesitamos mejorar en Liga cuanto antes y volver a la senda positiva", concluyó el entrenador, quien ha subrayado la urgencia de sumar tres puntos.
Julián Álvarez y una reaparición que lo condiciona todo en el Atlético
La mejorada imagen del Atlético ante el Liverpool no sirvió para sacar nada productivo de Anfield Road. Y de vuelta a la Liga, el equipo tiene pendiente ratificar la consistencia mostrada ante el Villarreal. Para ello el mejor recurso vuelve a ser Julián Álvarez, todavía con algunas molestias en la rodilla pese a entrenarse con el grupo en las dos últimas sesiones. «Lo vamos a valorar según sus sensaciones y creo que va por ahí un poco», apuntó el Cholo tras el suave y breve entrenamiento matutino. A la espera de Baena y Giménez, ya en el tramo final de su recuperación, más Almada y Cardoso, también lesionados y bajas para el duelo en Mallorca, el delantero argentino lo condiciona todo.
Las preocupaciones del Atlético no se circunscriben al ataque. Simeone está preocupado por los goles encajados (siete en cinco encuentros y uno con la portería imbatida). A diez puntos del Madrid con un partido menos, la visita del vecino el próximo fin de semana al Metropolitano asoma amenazante. Y más con la visita del Rayo en la jornada entre semana...SEGUIR LEYENDO
Palabras de Jagoba Arrasate
El peor arranque en décadas
El Mallorca atraviesa un inicio de temporada que amenaza con entrar en los libros de historia por motivos equivocados. Con apenas un punto en cuatro jornadas, los bermellones han igualado sus peores registros en Primera desde las campañas 1987-88, 1991-92 y 2000-01. Siete partidos consecutivos sin ganar, cinco derrotas y dos empates, reflejan la falta de solidez de un equipo que no ha sabido transformar el empuje de Son Moix en resultados.
Jagoba Arrasate, consciente del momento crítico, insiste en la necesidad de volver a ser un bloque incómodo en casa. La fragilidad defensiva y los errores en los minutos clave han condenado a un Mallorca que, además, ha empezado todos sus partidos por debajo en el marcador. Frente al Atlético, la obligación de reaccionar se convierte en imperativo, una derrota significaría firmar el peor arranque liguero en la historia del club.
Así recibieron al Atleti en Mallorca
Los convocados para este encuentro
El Mallorca ha citado a prácticamente toda su plantilla para el duelo en Son Moix. Entre los nombres destacados figuran Vedat Muriqi, Sergi Darder y Pablo Torre, que se perfila como referente ofensivo en un equipo necesitado de puntos. Arrasate recupera también a jugadores clave en defensa como Valjent y Raíllo, con la idea de reforzar la zaga tras los problemas de solidez que han marcado su inicio liguero.
En el Atlético de Madrid, Diego Simeone ha incluido finalmente a Julián Álvarez en la lista pese a sus molestias en la rodilla. La convocatoria rojiblanca llega marcada por las ausencias de Baena, Giménez, Almada y Cardoso, lo que reduce las opciones en el centro del campo y la defensa. La presencia de jóvenes como Carlos Martín y Taufik refleja la necesidad de tirar de cantera en una semana exigente de calendario.
Griezmann, Oblak y Koke lideran una expedición en la que también aparecen fichajes recientes como Nico González, Hancko o Ruggeri, que podrían ganar protagonismo en un once aún en construcción. La profundidad de banquillo será clave para el Cholo, que busca equilibrio entre rotaciones y competitividad con el derbi madrileño asomando en el horizonte.
Un duelo de urgencias en Son Moix
Mallorca y el Atlético de Madrid se miden este domingo en un encuentro que llega marcado por la necesidad de ambos equipos de sumar puntos. Los baleares todavía no han ganado en la presente temporada y ocupan puestos de descenso con un solo punto de doce posibles. El conjunto rojiblanco, por su parte, atraviesa un arranque irregular que le mantiene fuera de la zona europea, con apenas una victoria en cuatro jornadas de LaLiga EA Sports.
Para los de Jagoba Arrasate, el choque representa una oportunidad crucial para evitar el peor inicio liguero de su historia. El técnico vasco insiste en que el equipo debe recuperar solidez en casa y volver a ser incómodo para el rival. El calor de Son Moix y la necesidad de frenar la mala dinámica convierten la cita en un examen de carácter para un grupo que acumula siete partidos sin triunfo en la competición.
El Atlético de Madrid llega tras la derrota en Anfield. Diego Simeone afronta el partido con bajas sensibles y con la duda de Julián Álvarez, la gran referencia ofensiva. Con el derbi frente al Real Madrid en el horizonte, el duelo en Mallorca se antoja fundamental para que los colchoneros recuperen confianza y no pierdan más terreno en la clasificación.
¡¡¡COMENZAMOS!!!
Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan, el día de hoy tendremos un encuentro en Son Moix donde el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid.
