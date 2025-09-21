Mallorca - Atlético de Madrid, en directo hoy: jornada 5 de LaLiga EA Sports en vivo

Diego Simeone encaró la previa con un discurso cargado de respeto hacia el Mallorca y de autocrítica hacia su propio equipo. "El Mallorca tiene unas características muy claras de juego por su entrenador, con una estructura reconocida y una gran fortaleza en su campo. Nos espera un partido duro, difícil, peleado y con pocos espacios", advirtió el argentino al analizar al rival.

Entrenamiento del Atlético de Madrid VICTOR LERENA Agencia EFE

El Cholo no evitó señalar las debilidades rojiblancas en este arranque de temporada. "Necesitamos mejorar en la parte defensiva, ser más contundentes ofensivamente y crecer individualmente para que el colectivo sea mejor. Somos conscientes de que debemos sumar fuera de casa para estar en la pelea", recalcó, consciente de que la irregularidad a domicilio está lastrando al Atlético.

La gran incógnita, Julián Álvarez, también apareció en su análisis. "Julián todavía está con alguna molestia, lo vamos a valorar según sus sensaciones", explicó, antes de confirmar la evolución positiva de Hancko y el buen momento de Sorloth y Raspadori. "Todos los partidos son importantes, pero tras el esfuerzo europeo necesitamos mejorar en Liga cuanto antes y volver a la senda positiva", concluyó el entrenador, quien ha subrayado la urgencia de sumar tres puntos.