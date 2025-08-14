Mastantuono: "Prometo dejarme la vida por la camiseta del Real Madrid"

Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid. Con una madurez que no pega con los 18 años recién cumplidos llegó al Real Madrid y ya es una de las grandes apuestas de futuro del club blanco. Con el dorsal 30 y sin ocupar ficha del primer equipo, este viernes ya se entrenará bajo las órdenes de Xabi Alonso.

El presidente Florentino Pérez fue el encargado de abrir el acto rodeado de directivos, familiares y amigos del jugador. Con su tono habitual, mezcla de orgullo institucional y visión de futuro, el presidente subrayó el momento histórico que vive la entidad:

"Estamos a pocos días de comenzar una nueva temporada y volvemos a sentir la ilusión. Sabemos que es el Madrid y lo que representa. Este escudo es el símbolo de un sentimiento que nos obliga a seguir trabajando. Estamos viviendo una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Y comienza una etapa nueva, con Xabi Xai Alonso, uno de los mejores entrenadores del mundo, que es de la casa y conoce el Real Madrid, acompañado de jugadores que han crecido en la cantera".

Esperar hasta los 18 años

El máximo dirigente blanco no ocultó su entusiasmo por la llegada de un futbolista al que el club llevaba siguiendo de cerca desde hace tiempo. Florentino recordó que, debido a las normas internacionales, tuvieron que esperar hasta que el jugador alcanzara la mayoría de edad para poder presentarlo oficialmente:

"Es un día de especial emoción porque llega uno de los mejores talentos del mundo del fútbol. Hemos tenido que esperar a que cumpla 18 años para presentar a un jugador que ha soñado muchas veces con este momento. Bienvenido y felicidades, porque se hace realidad tu gran sueño: vestir la camiseta del club más querido y laureado del mundo. Estamos muy orgullosos de verte feliz y dispuesto a afrontar una etapa que marcará el resto de tu vida".

El presidente quiso tener también un recuerdo especial para River Plate, club en el que Mastantuono se formó y en el que deslumbró con su talento precoz, antes de dar el salto a Europa. Florentino evocó los lazos históricos entre ambas instituciones, mencionando especialmente a Alfredo Di Stéfano, figura legendaria de ambos equipos:

“Recuerdo para River Plate, club centenario, vinculado al Real Madrid por los jugadores que han vestido ambas camisetas, entre ellos Di Stéfano, una de las figuras que nos marcó el camino y que hoy estaría orgulloso de este momento que une al Real Madrid y al River”.

Mastantuono, un joven maduro

Tras las palabras del presidente, llegó el momento más esperado: Franco Mastantuono subió al estrado y sin papeles y con una madurez impropia, transmitió su alegría y gratitud.

"Se me cumple un sueño como futbolista y como persona: llegar al club más grande del mundo. Estoy muy contento; quiero compartir esta alegría con todos ustedes. Quiero agradecer a mamá ya papá, los quiero mucho, son indispensables. Disfruten como lo hago yo. También a mi grupo de amigos y trabajo, sin ustedes no habría sido posible. A mi familia, a mis amigos, a todos los que están hoy aquí, a la gente que me ha enseñado y marcado el camino. Sé que tengo que seguir aprendiendo, los valores vienen de mi círculo más íntimo y prometo dejarme la vida por esta camiseta, que siempre fue mi sueño”, aseguró.

El futbolista quiso mencionar a quienes dentro del club ayudaron a su integración desde el primer momento:

"Gracias a Juni, a José Ángel y al presidente, por darme la confianza y la bienvenida. Todos me han hecho sentir muy cómodo desde el primer día. Seré un hincha en la canha. ¡Hala Madrid!".