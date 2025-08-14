"Mastantuono ya es del Real Madrid… pero sigue considerando a Messi el mejor del mundo"

Con apenas 18 años, el argentino Mastantuono ha dado uno de los pasos más grandes en la carrera de cualquier futbolista: dejar atrás su vida en Argentina y un pasado vinculado incluso al tenis, para vestirse de blanco y presentarse oficialmente como jugador del Real Madrid. En su primera comparecencia, el joven no esquivó ningún tema, y dejó claro que, aunque ahora defiende al club más laureado del mundo, su admiración futbolística siempre tuvo un nombre: Lionel Messi, la gran figura y exrival histórico del conjunto merengue y a quien consideró el mejor futbolista del mundo.

“Messi significó mucho para el Barcelona, pero el Madrid es el club más grande. Yo vengo a hacer mi camino y que los fans del Madrid se sientan contentos”, afirmó sin titubeos. Una declaración que, inevitablemente, llamó la atención por venir de un futbolista que acaba de llegar a Chamartín.

Dejar el tenis y abrazar el fútbol

Antes de brillar con la pelota, Mastantuono había probado suerte en las pistas. “El tenis me ayudó y es un deporte que admiro”, explicó, aunque la decisión de dejarlo atrás no le supuso un dilema. “No fue difícil porque River quería llevarme a las inferiores y me apoyaron”. Fue en el club millonario donde se formó como futbolista y

Adaptación a Europa y primeros pasos en Madrid.

Sobre su aterrizaje en el viejo continente, el argentino mostró serenidad y predisposición. “Mañana lo sabré mejor en el entrenamiento, pero estoy preparado”, señaló, consciente de que la verdadera adaptación comenzará sobre el césped. Su primera impresión de la capital española ha sido positiva: “Madrid es una ciudad muy linda, me sentí cómodo. Tuve ansiedad porque tenía muchas ganas de empezar”.

Aunque no llegó a ver jugar a Alfredo Di Stéfano, reconoció que los argentinos que pasaron por el Real Madrid son una referencia para él. “Me intento mirar mucho en ellos. Para mí, el mejor jugador es Messi”, reiteró. También tuvo palabras para Jude Bellingham, una de las estrellas actuales del equipo: “Es increíble estar en un club con tantos jugadores como este. Estuve con Bellingham y me recibió de maravilla. Me encanta y me dio la bienvenida”.

Interés del PSG

Mastantuono desveló que su llegada al Madrid no fue un camino en solitario, pues otros clubes también lo buscaron. “Varios se interesaron por mí, todo mi respeto hacia ellos. Hablé con Luis Enrique y fue muy claro conmigo. Le felicito por el título de anoche”, comentó en referencia al técnico del PSG, una de las instituciones que pretendían ficharlo.

“Voy a estar de la forma en la que pueda ayudar al equipo. Vengo a ayudar de la forma que sea”, prometió el joven, que se definió como un jugador ofensivo, zurdo y con tendencia a jugar por la derecha. Sin embargo, evitó encasillarse: “No me gusta describirme, prefiero que lo hagan los demás. Lo que es seguro es que voy a dar todo de mí”.

El argentino lucirá el dorsal 30, un número con valor sentimental para él. “Se lo pedí al presidente, es un número especial y aceptó. Me ilusionaba seguir usándolo”, confesó.

Desde niño, Mastantuono siguió los éxitos del Real Madrid en Europa. “Desde que crecí vi al Madrid ganar Champions y ese fue mi recuerdo, fue increíble, ojalá puedan ser muchos más”, relató. Ahora, vivirlo desde dentro es para él “algo muy lindo” y una experiencia única: “El Madrid tiene mucha grandeza y vivirlo es único”.Aunque sueña con jugar un Mundial, dejó claro que su prioridad es ganarse un lugar en su nuevo club. “Es un objetivo por el que quiero luchar, pero mi cabeza ahora está en el primer equipo y en iniciar mañana”, afirmó.

Mastantuono destacó la influencia de Xabi, con quien pudo conversar antes de llegar. “Hablé con él y fue muy importante. Hizo mucho y me transmitió mucha confianza para cumplir mi sueño”. También agradeció el cariño de los aficionados blancos: “Agradezco mucho a los fans por el cariño que me brindaron cuando llegué. Cuando se hizo oficial, mi cabeza estaba puesta en River, pero cuando llegué a Madrid me enfoqué en este club”.

Consciente de la exposición que implica vestir la camiseta del Real Madrid, aseguró que sabe cómo llevarlo: “Me manejo con tranquilidad y sinceridad”.

Un futuro que comienza ahora

Mastantuono se encuentra en el punto de partida de una etapa que puede marcar su vida. Con la ilusión intacta y la convicción de poder ayudar al equipo en cualquier rol, afronta su primer reto: entrenar con el grupo y empezar a sumar. “Ahora es ponerme la camiseta y ganar títulos”, sentenció.