Mbappé celebra su Bota de Oro y el madridismo mima a Vinicius

El madridismo dejó muy claro que no hay caso Vinicius. El Bernabéu le recibió con el mismo cariño que al resto y le despidió con una ovación cuando fue sustituido, en una noche que comenzó con Mbappé ofreciendo a su afición la Bota de Oro y siguió con el francés a toda máquina en su racha goleadora. Quiere marcar goles, pero quiere también liderar a los suyos. Por eso, mientras recibía el aplauso de su grada, llamó a todos los compañeros, los diez que iban a empezar el choque con él y los del banquillo, para hacerse una foto colectiva, porque esa bota dorada es suya, pero de todos también.

Después, cuando ya llevaba dos goles, le cedió a Vinicius el lanzamiento del segundo penalti, otra muestra de un líder que quiere que todos en el vestuario estén enchufados. Lo falló el brasileño y el primero que fue a chocarle la mano fue el «10». Mbappé sigue surfeando este curso muy por encima del promedio de un tanto por encuentro. Lleva 18 goles en 14 partidos en todas las competiciones, mientras que en la Liga encabeza claramente la carrera por el Pichichi con 13 dianas en 11 jornadas.

No tembló Mbappé en el primer penalti, superando a Agirrezabala, el portero que hace casi un año le detuvo uno en San Mamés, en aquella noche en la que dijo que había tocado fondo.

Güler sigue creciendo

Ante el Valencia volvió a funcionar la sociedad del galo con Arda Güler, que primero se hizo daño en el tobillo en un pisotón y después volvió a sacar su repertorio de pases. Ya son cinco asistencias del turco a Mbappé en la Liga, con el caramelito que le puso para que su compañero hiciera el 2-0. Arda gobierna los partidos con su calidad, viendo el pase antes que nadie y poniendo la pelota donde quiere. Cada vez que pasa por él el balón la jugada mejora y ayer le bastó con la primera mitad, porque Xabi lo quitó al descanso por el golpe en el tobillo y porque el Liverpool asoma el martes.

Bellingham ha vuelto

El que ha confirmado su vuelta es Bellingham, que en cada partido va subiendo un puntito más al nivel de su juego. A Xabi le gustó el inglés contra la Juventus y el Barcelona, dos partidos en los que abrió su cuenta goleadora. Y ante el Valencia, su primera parte fue completísima: iniciando la jugada del segundo gol y haciendo el tercero después de un recorte que recordó al Jude que aterrizó en el Madrid y se convirtió en el mejor centrocampista del mundo.